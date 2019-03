El párroco de Huelma no quiso bautizar a Nazaret porque su padrino era homosexual

El párroco de Huelma se negó a bautizar a Nazaret porque el padrino de la pequeña protagonista estaba casado con otro hombre, "era homosexual, era gay y estaba viviendo en pecado con otro hombre, según el cura", declara Dolores, la madre.

Francisco siempre ha estado muy vinculado a la iglesia y es católico practicante. Durante muchos años ha sido catecista. Su pareja, Xavi, aún no entiende lo ocurrido. "Yo pensé que estaba viviendo una pesadilla del XII", admite el principal damnificado.

Ante la negativa del cura, Dolores y su familia buscaron otra parroquia que les permitiera bautuzar a su hija con el padrino elegido. Lo consigieron el Belmez de la Moraleda, "si fuera ley de la iglesia, no deberían poder bautizarse en ningún pueblo", dice una vecina de Huelma.

"Los chicos no tienen culpa de que los padrinos no estén en gracia de Dios", reconoce una señora de Belmez de la Moraleda. En el pueblo no entienden la decisión de su párroco, "tiene que saber respetar más, saber que somos todos humanos y que tenemos que poder cuidarnos unos a otros", clama un vecino de la zona.

El cura de Huelma, que se ha negado a hablar ante las cámara de antena 3, ha declarado que si hubiera aparecido otro padrino, no hubiera tenido problema en bautizar a la niña.