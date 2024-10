Una pareja de ancianos muere abrazada al caer un árbol sobre su casa durante el huracán Helene

En la pequeña localidad de Beech Island, Carolina del Sur, la familia Savage se convirtió en el centro de una de las historias más desgarradoras tras el paso del huracán Helene. Marcia y Jerry Savage, de 74 y 78 años, fueron encontrados abrazadosbajo los escombros de su casa, después de que un enorme árbol se desplomara sobre su habitación durante la tormenta. Los fuertes vientos provocados por el ciclón derribaron el árbol, aplastando la vivienda de la pareja, quienes habían compartido más de 50 años de matrimonio.

"Era como si todo se viniera abajo en un segundo"

John Savage, nieto de la pareja, fue testigo del trágico suceso. En medio de la tormenta, mientras intentaba contactar a sus abuelos, escuchó un ruido ensordecedor. "Era como si todo se viniera abajo en un segundo", relató John a Infobae, describiendo el caos de intentar llegar hasta sus abuelos mientras los escombros dificultaban la vista y el paso. John y su hermana Katherine, quienes habían crecido cerca de sus abuelos, están devastados por la pérdida.

Helene, que tocó tierra en la región de Big Bend, Florida, como un huracán de categoría 4, no solo trajo destrucción a Beech Island. Estados como Georgia, Carolina del Norte, Virginia y Tennessee también sufrieron graves daños, y vecindarios enteros quedaron bajo el agua. Según The Associated Press, el número de fallecidos en la tormenta ha alcanzado al menos 182 personas, y las cifras podrían aumentar a medida que las labores de rescate continúan.

Más del 50% de los hogares, sin electricidad ni agua potable

Los esfuerzos de emergencias han sido especialmente desafiantes en áreas rurales donde la destrucción de carreteras y puentes ha aislado a muchas comunidades. Equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes y proporcionar ayuda. En algunas regiones, más del 50% de los hogares aún no cuentan con electricidad ni agua potable, lo que agrava la situación humanitaria.

La pareja Savage era conocida por su bondad y dedicación a la comunidad. Marcia, una ex cajera de banco, participaba activamente en su iglesia local, mientras que Jerry, electricista y carpintero jubilado, era admirado por su disposición a ayudar a quienes lo necesitaran.

Recaudan fondos para los gastos funerarios de la pareja

La comunidad de Beech Island ha iniciado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos con el fin de cubrir los gastos funerarios de la pareja, un gesto que subraya el impacto positivo que Marcia y Jerry tuvieron en su entorno.

Mientras tanto, los gobiernos estatales y federales continúan monitoreando la situación en las áreas afectadas. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada y cooperar con los equipos de emergencia. A nivel nacional, varias organizaciones benéficas, incluyendo la Cruz Roja Americana, están recolectando donaciones para asistir en la reconstrucción y apoyar a las familias afectadas por el desastre.

Huracán Helene, un recordatorio de vulnerabilidad

El huracán Helene es ahora un recordatorio de la vulnerabilidad de muchas comunidades ante fenómenos meteorológicos extremos. Con el cambio climático intensificando la frecuencia y gravedad de los desastres naturales, los expertos subrayan la importancia de preparar mejor a las zonas propensas a estos eventos, tanto en infraestructura como en planes de emergencia.

