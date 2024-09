Arranca el juicio por la muerte de 74 ancianos al inicio de la pandemia en una residencia de Alcoy, Alicante

Comienza el juicio en respuesta a la demanda interpuesta por 46 familiares de los ancianos fallecidos en la residencia DomusVi de la localidad alicantina de Alcoy en las primeras semanas de la pandemia del covid-19. Los familiares buscan encontrar "respuestas" en el juicio" y que "sirva para que la tragedia no se repita".

Se trata del primer juicio contra la entidad gestora de una residencia de mayores. Allí fallecieron 74 mayores por covid-19. En el proceso están personados 46 allegados de 18 de las 74 víctimas mortales del primer mes de la pandemia con una petición de indemnización de unos dos millones de euros.

Los familiares presentaron una demanda en octubre de 2021 para reclamar responsabilidad civil a Quavitae Servicio Asistenciales, empresa matriz que gestiona la residencia. También a Mapfre España, su entidad aseguradora. Denuncian la "mala gestión" del brote de coronavirus que afectó a la residencia y que se cobró la vida de la mitad de los ingresados.

"Después de más de 4 años, nos toca escuchar porque queremos que durante estos días salgan a la luz las circunstancias para que se llegara a semejante tragedia", ha dicho el presidente de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi de Alcoy y Cocentaina, José Luis García, a 'Efe'. Espera que se abra "una vía de esperanza para las numerosas demandas de familiares que siguen esperando una actuación de la Justicia ante las miles de muertes ocurridas en residencias durante la pandemia".

García ha explicado que acordaron iniciar la vía civil y no penal porque los abogados les explicaron que iba a ser "muy difícil" que se admitiese una demanda por la vía penal por las circunstancias en que habían ocurrido los hechos, cuando el mundo vivía una pandemia. Para evitar un proceso penal más largo, consideran que han acertado por la vía civil.

En la causa no se encuentran todas las familias de los fallecidos por diferentes causas, como que algunas carecían de capacidad económica y otras no se sentían "con fuerzas". Según explica, el principal enemigo que han tenido en estos años ha sido "la falta de información" tanto de la gestora de la residencia DomusVi Alcoy como "sorprendentemente, porque eso ya no lo esperábamos, por el silencio de las administraciones competentes, es decir las consellerías".

El juicio durará dos semanas

El juicio se desarrollará durante las próximas dos semanas y pasarán una veintena de testigos de ambas partes. También acudirán un total de 13 peritos. En esta primera sesión están citados a declarar seis testigos de la parte demandante y otros seis de la parte demandada.

Aunque la demanda está interpuesta contra la empresa y la aseguradora, en las sesiones también se podría dirimir el grado de responsabilidad a la administración pública.

