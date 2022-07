El papel de la mujer de Boris Johnson pudo ser decisivo en la dimisión del primer ministro

Aseguran algunos medios británicos que mientras Boris Johnson renegaba en el 10 de Downing Street de renunciar al cargo, el diputado conservador Bernard Jenkin telefoneó a su mujer, Carrie. "Cuando un líder llega a un estado de negación, solo las personas más próximas pueden decirle que se ha acabado", declaró Jenkin a la radio de la BBC.

En su conversación telefónica del miércoles, Jenkin le recordó a Carrie el papel que desempeñó el marido de Margaret Thatcher en la dimisión de la dama de hierro el 22 de noviembre de 1990: "Sus aliados cercanos tuvieron un papel clave. Pero fue al final Denis quien le dijo aquello de "Come on love, it's over" ("Venga, amor, se ha acabado")".

Los detractores de Johnson apuntan a que su relación con Carrie ha estado, sin embargo, en el origen de muchos de sus problemas. Las fotografías publicadas en la cuenta oficial de Flickr de Downing Street lo muestran hablando con el Gabinete antes de su declaración de renuncia y abrazando a su esposa Carrie después.

Carrie Symonds se convirtió en Carrie Johnson tras casarse con el conservador en mayo de 2021. Él, de 58 años, es el tercer primer ministro divorciado desde 1721. Ella, por su parte, es la pareja más joven de un ocupante del n.º 10 de Downing Street en 173 años.

Su historia de amor

Symonds se unió al Partido Conservador como jefa de prensa en 2010 y dos años después trabajó en la exitosa campaña de Boris Johnson para ser reelegido alcalde de Londres. Corría el año 2019 cuando se la vio por primera vez en público junto a Boris. Entonces él estaba casado y la prensa calificó de inmediato a Carrie como "la otra mujer". También la diferencia de edad entre ambos fue muy criticada. Después de que él protagonizara un polémico divorcio y se fuera a vivir con ella, Carrie pasó a desempeñar un papel muy público como pareja del primer ministro.

Los Johnson anunciaron que estaban comprometidos y que esperaban un bebé en febrero de 2020. Se casaron en la catedral de Westminster el 29 de mayo de 2021. Él era el primer dirigente que contraía matrimonio durante su mandato en casi 200 años.

Unas obras polémicas

El mayor escándalo al que se ha enfrentado la primera dama británica durante su estancia en el 10 de Downing Street ha sido el de las obras en la residencia, cuando presuntamente pretendieron financiar la reforma pidiendo donaciones y creando una organización benéfica.

Para remodelar el domicilio, Carrie había recurrido a la interiorista Lulu Lytle, una de las más demandadas por la élite londinense. La financiación de aquello no solo fue cuestionada, sino que el papel de las paredes fue objeto de mofa después de que el Daily Mail filtrara una frase de Boris a su equipo: "Ella está comprando papel para las paredes de oro. Cuesta decenas y decenas de miles... No puedo permitírmelo".

Ahora ambos tendrán que redecorar su vida en otro domicilio junto a sus dos hijos.