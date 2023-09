Países de la UE desmienten a Albares: no han recomendado priorizar el catalán

El Gobierno en funciones busca oficializar lo antes posible el catalán en la Unión Europea. Incluso el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo haber intentado en Bruselas darle prioridad sobre el euskera y el gallego. Lo afirmó porque sería más fácil que oficializar tres lenguas a la vez. Por el momento los veintisiete no vetaron la oficialdad, pero han pospuesto la votación. Sin embargo, este miércoles varios países han desmentido esas afirmaciones de Albares. Así lo ha podido saber Antena 3 Noticias.

No hay constancia de que ninguna delegación que el martes dentro de la sala le pidiera a España priorizar una de las lenguas con el argumento de que tres a la vez iba a ser demasiado difícil. Ni Finlandia ni Suecia -fueron los países más reacios a la propuesta de Albares- alegaron este argumento. De hecho, durante esta mañana uno de los países de la UE ha detallado a Antena 3 Noticias que en todo momento se habló de un 'pack' de tres lenguas que iba de manera conjunta.

Tal y como ha detallado Guillermo Pascual, España, al ver que la propuesta no iba a salir adelante, fue quien prefirió priorizar el catalán por delante del euskera y el gallego. Desde el PNV ya se han hecho eco de la prioridad del Ejecutivo en funciones. No ha sentado nada bien. Destacan que este gesto no ayuda de cara a la investidura. Así lo enunció el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban. A Íñigo Urkullo, el Lehendakari, no le han gustado nada las palabras de Albares.

"Marcando una prioridad que más bien da la sensación de que tiene un tinte político de cara a lo que pueda ser una sesión de investidura", lamentaba Urkullu ante los medios de comunicación. Además, pese a que Junts celebró el gesto del ministro de Exteriores, consideran que "no es suficiente". Carles Puigdemont aseveró que España "no se hace oír tanto en Europa como decía Pedro Sánchez.

Países reacios a la propuesta de Albares

Bruselas debatió por primera vez oficializar las lenguas cooficiales españolas en la UE. Existen dudas jurídicas, financieras y prácticas entre los veintisiete. La aprobación requiere unanimidad. Existen dudas entre varios países. El ministro de Asuntos Europeos, Anders Adlercreutz, habló en catalán sobre esta cuestión. Sí, se atrevió con el catalán. Sostuvo que "todos debemos defender la diversidad lingüística de la UE" pero que "también hay que conocer las consecuencias de nuestras decisiones.

Uno de los países más duros ha sido Suecia. Su ministra Jessika Roswall admitió que "necesitamos más análisis desde el punto de vista legal y económico. Saber qué implicaciones tendrá porque hay muchas lenguas minoritarias dentro de la UE que no son oficiales".

Mientras, la croata Andreja Metelko afirmó que "quieren tener más detalles sobre la situación a nivel nacional de estos tres idiomas dentro de España". Y el ministro de Asuntos Europeos de la República Checa, Martin Dvorak, reconoció que “"s una propuesta sin precedentes, así que necesitamos estudiarla en profundidad, en lo que afecta al dinero y al presupuesto comunitario".