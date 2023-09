Este martes ya se podrán usar las lenguas cooficiales en el Congreso

Se han ultimado todos los detalles colocando pantallas, micros y pinganillos, entre otras cosas. Se podrán usar las lenguas cooficiales a partir de este martes. De hecho Marta Vilalta, portavoz de ERC, asegura que utilizarán desde el minuto uno y siempre. Más comedido se ha mostrado Aitor Esteban, Portavoz del PNV en el Congreso, que dice que utilizarán eusquera y castellano como también lo hacen en el Parlamento vasco. Además el líder del partido nacionalista vasco ha afirmado: "iremos acomodándolo al momento, a las circunstancias, etc".

Una docena de intérpretes se encargarán de traducción simultánea

Además de pantallas y pinganillos, entre otras cosas, habrá una docena de intérpretes que se encargarán de traducción simultánea de las intervenciones de los diputados. El partido popular ha mostrado su rechazo a la propuesta y Borja Sémper, Vicesecretario de Cultura del PP, en rueda de prensa ha querido destacar: "no vale obligar a quienes en los pasillos, en la cafetería, en Waterloo en castellano obligarnos a ponernos un pinganillo para entendernos entre los que hablamos la misma lengua". Además para los populares el debate de hoy no es a favor de las lenguas cooficiales, según Sémper: " no es a favor de ninguna lengua. Es a favor de un hombre, de Pedro Sánchez". El partido popular mantiene que es un movimiento más, del presidente en funciones, para acercarse más a su posible investidura.

Otra de las polémicas es el coste que puede generar para las arcas del estado, solo el coste técnico podrían ser unos 53.000 euros. A eso habría que sumar más cosas, por ejemplo el sueldo de los traductores. En total que el coste de usar las lenguas cooficiales podría ser de unos 280.000 euros al terminar el año.

Hoy se debatirá en el Congreso y el jueves está previsto que se apruebe, ya que cuenta con el apoyo de una amplia mayoría. PSOE, Sumar, ERC, JxCAT, Bildu, PNV, BNG y CC votaría a favor.