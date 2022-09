Países Bajos estudia pagar las facturas de luz y gas de los hogares con bajos ingresos

El Ejecutivo de Países Bajos ha planteado la posibilidad de asumir las facturas de luz y de gas de los hogares vulnerables que no puedan asumir el pago. El plan proviene de una propuesta difundida en La Haya y la ha recogido el medio DPA. El objetivo es crear un fondo de ayuda con varios cientos de millones de euros destinado a proteger a cerca de un millón de hogares de los cortes de luz o gas durante el próximo invierno, según un informe de la emisora pública NOS, que cita fuentes gubernamentales.

En la actualidad, las personas que no pagan las facturas de los servicios públicos acaban recibiendo asesoramiento en materia de deudas, lo que supone un coste para el Estado. Además, según el informe, las empresas energéticas también se beneficiarían del plan, ya que no tendrían que lidiar con los clientes que no pudieran pagar sus deudas.

Países Bajos sufre el coste energético

Por este motivo, el Gobierno neerlandés estaría considerando hacerse cargo de los costes, a pesar de que anteriormente dijo no haber "margen de maniobra" en los presupuestos para una ayuda de este tipo. No obstante, fuentes gubernamentales han confirmado a medios locales que la medida podría ser aprobada el próximo viernes en el Consejo de Ministros.

Países Bajos lleva meses sufriendo el aumento de los costes de la energía, como el resto de países miembros de la Unión Europea. Esto se ha reflejado en que los hogares neerlandeses paguen más del doble de lo que pagaban por la electricidad hace unos meses, lo que supone un lastre para los hogares con bajos ingresos.

Las medidas de la Unión Europea

La Comisión Europea se comprometió el pasado viernes a presentar un conjunto de "medidas sin precedentes" en los próximos días para enfrentar la crisis energética. "Propondremos medidas sin precedentes para una situación también sin precedentes", dijo la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, al final de una reunión extraordinaria de ministros europeos en Bruselas.

En este encuentro de urgencia, los ministros de energía de los países de la Unión Europea hablaron sobre la posibilidad de adoptar un tope en el precio del gas importado, en medio de un aparente consenso sobre la necesidad de medidas urgentes.