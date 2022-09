Plan energético del PP: descuentos en la factura de luz o gas a los que ahorren y tope al precio de las renovables

El Partido Popular ha enviado hoy a Moncloa su plan de rescate energético "para familias y empresas basado en el ahorro de energía y no en la sanción del consumo". La propuesta 'popular' incluye descuentos directos a los que ahorren en la luz o el gas. "Se plantea para los meses de noviembre a marzo", han indicado desde la formación.

Además, apuesta por topar los precios de energías renovables, nucleares e hidráulicas hasta que termine la crisis, y plantea la creación de un organismo independiente, una Airef energética, para controlar las políticas energéticas.

Incentivos al ahorro de familias y empresas

Entre las propuestas del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo remitidas al Gobierno destaca la medida estrella: un descuento de entre el 5% y el 40% en la factura de luz y gas a aquellos consumidores y empresas que ahorren en su consumo de energía.

Así, para los que ahorren entre el 3% y el 6.99%% de su consumo obtendrían un una rebaja del 5% en la luz y del 10% en el recibo del gas. Para un ahorro del 7% al 14.99%, el descuento sería del 10% en la luz y del 20% en gas, y finalmente para los que ahorren más del 15%, la deducción ascendería al 20% en la luz y al 40% en el gas.

"El objetivo de esta medida es cambiar el criterio, pasar de obligatoriedad a voluntariedad. Creemos en el concepto de poner de mi parte", ha explicado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.

En este sentido Bravo ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo se implique en alcanzar "un gran acuerdo" energético "por y para" los ciudadanos. "La solución a los problemas siempre no puede ser más intervención, menos libertades, más impuestos. Creemos que existe otra forma que es conseguir que a las familias se le rebaje la factura de la luz. No planteamos aplicar todas las medidas que proponemos, pero sí ponemos encima de la mesa todos los aspectos que podemos mejorar. No hay crítica en el documento para que no haya cuestión que pueda dar lugar a conflicto", ha remarcado.

El PSOE cuestiona el plan del PP

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido que en el PP "no parece que hayan sido muy ágiles", en referencia a que el partido ha tardado varios meses, desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania y se disparó la inflación, en presentar este paquete de medidas.

A pesar de ello, Bolaños ha dejado claro que el Gobierno estudiará el proyecto de pacto energético del PP: "Cualquier propuesta que nos planteen la estudiaremos, estamos trabajando para la mayoría de la población", ha puntualizado.