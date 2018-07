El padre de Alfie, el bebé en estado semi vegetativo se reúne con el Papa: "Santidad salve a nuestro hijo"

Tom Evans le ha hecho una promesa a su hijo Alfie: "No permitiremos que te quiten la vida", por ello, después de un nuevo varapalo de la Justicia británica el padre del pequeño ha viajado a Roma para mantener un encuentro privado de 20 minutos con el Papa Francisco.

Según informa La Nuova Bussola el Pontífice ha ordenado a monseñor Francesco Cavina que mantenga el contacto entre la Secretaría de Estado y los padres del pequeño para que se lleven a cabo las iniciativas para trasladar al niño a Roma.

Según publica The Sun el padre del pequeño, tras el encuentro ha publicado en sus redes sociales: "Alfie, haremos todo por ti. No estás muriendo, así que no permitiremos que te quiten la vida". y pide a "Su santidad salve a nuestro hijo".

Tom Evans y Kate James llevan desde hace meses librando una disputa legal con los médicos del hospital Alders Hay, en Liverpool, para que su hijo, de 23 meses de edad, que se encuentra en estado semi vegetativo, no sea desconectado de las máquinas que le mantienen con vida aunque en estado vegetativo.

La pareja quiere que la justicia les dé vía libre para poder trasladar al menor al hospital pediátrico Bambino Gesú de Roma, donde podría continuar siendo tratado. No obstante, los médicos que atienden a Alfie en Inglaterra han reiterado en varias ocasiones que su condición es "irreversible" y que prolongar el tratamiento no redundaría en una mejoría de su estado.