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Kimmel planta cara a Trump y defiende la libertad de expresión tras las presiones para su despido

El presentador responde en directo a las críticas de la Casa Blanca y reivindica el derecho a la sátira política en televisión

El presentador Jimmy Kimmel

El presentador Jimmy KimmelEuropa Press

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Laura Tarsà
Publicado:

La tensión entre el humor televisivo y el poder político vuelve otra vez a estallar en Estados Unidos. El presentador Jimmy Kimmel se ha visto obligado a responder públicamente después de que el entorno del presidente Donald Trump solicitara a la cadena ABC su despido, a raíz de un comentario emitido días atrás en su programa.

La polémica se originó en el show Jimmy Kimmel Live!, donde Kimmel realizó una broma sobre la Primera Dama que fue duramente criticada desde la Casa Blanca. Lejos de quedar en una simple controversia mediática, el asunto escaló hasta convertirse en un conflicto político, con peticiones formales para apartar al humorista de la televisión. Esto sucedió en su monólogo del lunes. Kimmel respondió con su habitual tono irónico, aunque visiblemente consciente de la gravedad del momento. "¿Sabes que a veces te despiertas por la mañana y la primera dama publica un comunicado exigiendo que te despidan de tu trabajo? A todos nos ha pasado, ¿verdad?", bromeó ante su audiencia.

Más allá del sarcasmo, el presentador quiso aclarar que su comentario no tenía ninguna intención violenta. "De ninguna manera fue un llamado al asesinato. Y ellos lo saben", afirmó, recordando además su historial de posicionamiento contra la violencia armada en Estados Unidos. Kimmel aprovechó la polémica para defender un principio que considera esencial: la libertad de expresión. "Estoy de acuerdo en que debemos rechazar la retórica de odio y violencia", explicó. "Pero también debo señalar que Donald Trump tiene derecho a decir lo que quiera, al igual que usted, al igual que yo y al igual que todos nosotros", añadió, apelando a la Primera Enmienda.

El contexto no ha hecho más que avivar el debate. La cadena CNN ha recopilado recientemente varias intervenciones en las que Trump ha utilizado un tono polémico al referirse a la muerte de figuras públicas. Entre ellas, sus declaraciones sobre el exdirector del FBI Robert Mueller, cuya muerte celebró públicamente. Este nuevo enfrentamiento refleja hasta qué punto el humor político se ha convertido en un campo de batalla ideológico en Estados Unidos. Mientras algunos consideran que existen límites que no deberían cruzarse, otros defienden la sátira como una herramienta fundamental en democracia.

Por ahora, Kimmel sigue al frente de su programa, respaldado por su cadena y por una parte del público que ve en su respuesta algo más que una defensa personal: una reivindicación del derecho a opinar, incluso cuando incomoda al poder.

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