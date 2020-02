Oprah Winfrey zanja los rumores sobre su candidatura a presidenta de EEUU: "No es para mí"

La estrella televisiva Oprah Winfrey puso fin a las especulaciones y descartó presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, según una entrevista publicada en la revista de moda In Style. "Siempre me he sentido muy segura de mí misma y he sabido lo que podía hacer y lo que no. Esto no es algo que me interese. No tengo el ADN para eso", aseguró Winfrey al ser preguntada por su posible candidatura por el Partido Demócrata a la Presidencia.

Los rumores se dispararon tras el emotivo discurso que la presentadora dio el 7 de enero en la gala de los Globos de Oro, en el que cargó contra el acoso sexual a las mujeres en el marco de la ola de denuncias en Hollywood contra poderosas e influyentes figuras, como el productor Harvey Weinstein. Sin embargo, las palabras de Winfrey, de 63 años, tuvieron resonancia más allá del ámbito cinematográfico y su comentario fue interpretado como una declaración de intenciones políticas. "Un nuevo día se asoma en el horizonte", aseguró en su discurso de agradecimiento tras recibir el galardón honorífico Cecil B. DeMille.

Tras sus palabras, la actriz Meryl Streep afirmó que Oprah había lanzado "un misil" durante la gala. "Quiero que ella se presente a presidenta (...) No creo que ella tuviese ninguna intención. Pero ahora no tiene opción", dijo la intérprete. De hecho, la CNN llegó a asegurar que Oprah estaba "analizando de manera activa" lanzar su candidatura por el Partido Demócrata; mientras que Stedman Graham, su pareja, apuntó al diario Los Ángeles Times que "corresponde a la gente" aunque agregó que "ella, desde luego, lo haría".

Con las nuevas declaraciones, la estrella televisiva puso fin a las especulaciones sobre esta cuestión, tan comentada en las últimas semanas en los medios estadounidenses. Hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hace semanas que no creía que la estrella se presentase como candidata presidencial, pero aseguró que si lo hiciera, él ganaría la contienda sin problemas. "Si, ganaré a Oprah. (Competir contra) Oprah sería muy divertido. La conozco muy bien, salí en uno de sus programas. Tuvo a Donald Trump (como invitado)", afirmó el mandatario a los periodistas durante un encuentro con legisladores en la Casa Blanca.

Un sondeo publicado esta semana por CNN apuntó a un potencial triunfo de Winfrey, que figuraba con una intención de voto del 51 por ciento, nueve puntos por encima de Trump. "Me encontré con alguien el otro día que me dijo que me ayudaría con mi campaña. No es para mí", ha sentenciado la presentadora, a pesar de que ha reconocido que ya ha visto tazas con el lema 'Oprah 2020'.