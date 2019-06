Operan a una mujer pensando que tenía un cáncer cerebral y encuentran una tenia

Rachel Palma, una estadounidense residente en Middletown, empezó a tener movimientos involuntarios aunque afirma que "los peores síntomas fueron las alucinaciones". Los médicos lo sometieron a varias exploraciones y finalmente se decantaron por el cáncer cerebral como causa a esos síntomas.

El problema era que lo que la mujer percibía de su entorno era diferente a la realidad, y por tanto, respondía de forma diferente. Eso puede suponer "un peligro para mí mismo y probablemente para otros", dijo la paciente en una entrevista recogida por 'CNN'

El médico de la mujer detectó una pequeña lesión en el lóbulo frontal izquierdo de su cerebro y la derivó al doctor Jonathan Rasouli, del hospital Mount Sinai en Nueva York.

La joven se sometió a una operación para extirpar el tumor. Durante la cirugía el neurocirujano vio "una lesión bien encapsulada y firme que era ovoide". "Parecía un huevo de codorniz", afirma Rasouli. En ese momento el médico descubrió que no se trataba de un tumor cerebral. El doctor cogió una muestra de la lesión extraída, la colocó bajo un microscopio quirúrgico y descubrió que lo que tenía era una tenia de cerdo.

Esta enfermedad es poco común, los que corren más riesgo de sufrir esto son las personas que viajan a países donde la tenia de cerdo es endémica y comen alimentos crudos contaminados, como pueden ser frutas, verduras o carne de cerdo cruda.

Rachel se está recuperando y se encuentra bien. Ahora quiere lanzar un mensaje: "Lo que me ocurrió es extremadamente raro, no es la norma". A lo que añade que el único consejo que ella puede dar es que "si tienes síntomas que no puede explicar o le preocupan, consulte a un médico y consulte a un buen médico. No todos los dolores de cabeza resultan ser un parásito", afirma la joven.

