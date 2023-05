Oleada de ataques rusos antes de la anunciada contraofensiva ucraniana: "Rusia no ha comenzado a actuar en serio"

Los drones rusos aparecían en el cielo antes de la fiesta de la ciudad. Han hecho trabajar durante toda la noche a las defensas aéreas de Kiev. Llegaron por oleadas a partir de la una de la mañana. Una persona ha fallecido y otra está herida.

Para el embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, esto solo es el comienzo. En una entrevista a la BBC, Kelin cree que es un gran error idealista pensar que Ucrania prevalecerá y recuerda que Rusia es 16 veces mayor que su adversario: "Tenemos enormes recursos y no acabamos de empezar a actuar muy en serio".

Kelin no aclara qué significa ese "muy en serio" y lanza un mensaje a los países de la OTAN, como aliados de Ucrania: "Tarde o temprano, por supuesto, esta escalada puede adquirir una nueva dimensión que no necesitamos y no queremos".

Cerca de Bajmut las tropas ucranianas que siguen en las afueras de la localidad destruida, han comenzado a utilizar artillería alemana autopropulsada.

Ucrania asegura que hasta ahora han liberado unos 20 kilómetros cuadrados a las afueras de la ciudad.

Todos los soldados cercanos al frente están en alerta. Están esperando, nos cuentan, la contraofensiva, también los rusos. Hoy el líder del grupo de mercenarios Wagner ha puesto cifras a la batalla. Yegueni Prigozhin asegura que han muerto 72.000 soldados ucranianos, más de 100.000 habrían resultado heridos.

La contraofensiva ucraniana

Mijailo Podolyak, el asesor la Oficina de la Presidencia de Ucrania, indica que la contraofensiva ucraniana se encuentra en marcha desde hace varios días "con determinadas operaciones militares". Explica que estas operaciones militares tienen como objetivo minar la capacidad defensiva de las líneas rusas, atacando sus puestos de mando y cadenas logísticas.

Por su parte, secretario de Consejo de Defensa Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danílov, ha desautorizado las palabras de Podolyak, asegurando que la contraofensiva de primavera anunciada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aún no ha comenzado. Dice que puede empezar "mañana, pasado mañana o dentro d una semana".

"Tenemos un misión de mucha responsabilidad ante nuestro país. Y sabemos que no tenemos derecho a equivocarnos", subrayó.