Nuevo tiroteo mortal en EEUU: Tres personas asesinadas en un unos apartamentos de Atlanta

Un nuevo caso de muerte por armas ha ocurrido en Estados Unidos, concretamente en Atlanta. En este caso, el suceso ha ocurrido en un complejo de apartamentos en la ciudad y se sospecha que las causas estén relacionadas con el tráfico de drogas. El resultado de este tiroteo ha sido tres muertos y un herido, según informan las autoridades.

El Departamento de Policía de Atlanta ha indicado que los oficiales respondieron a una llamada que alegaba que en la vía Peachtree Road NE, en el distrito de Buckhead, el sábado, se estaba produciendo un tiroteo. Cuando los agentes llegaron, se decretó que tres personas de unos veinte años resultaron muertas y una cuarta fue llevada al hospital, estable. Según informan los agentes estaba "alerta, consciente y respirando".

Por ahora, no se conocen las causas exactas de este tiroteo pero se sospecha, según los testimonios policiales que llegaron a la escena del crimen, que pueda estar relacionado con el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, se continúan las investigaciones entre las que se incluyen pruebas balísticas para averiguar qué arma estuvo involucrada en el tiroteo ya que no aún no hay posibles sospechosos.

Tiroteos en Estados Unidos

En lo que va de año, se han contabilizado 634 tiroteos masivos en Estados Unidos, según un informe del Archivo de Violencia Armada. Un tiroteo masivo se considera aquellos sucesos donde al menos cuatro personas se ven afectadas por algún artefacto armamentístico. En este 2023, se han visto sucesos parecidos como por ejemplo la pasada semana donde hubo al menos tres muertos y un herido en un tiroteo en una universidad de Las Vegas.

Sin embargo, Estados Unidos, a pesar de ser el país que más afectado se ve por este tipo de sucesos, no es el único. De hecho, el pasado sábado, en España, se produjo un tiroteo en Sevilla que se saldó la vida de un hombre y dos personas acabaron heridas. Esto se añade a otros tiroteos que habían tenido lugar en la provincia este mismo mes.