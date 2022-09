Las nuevas imágenes que arrojan luz al intento de asesinato contra Cristina Kirchner: el detenido y su novia posaron con la pistola

El intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández Kirchner sigue todavía investigándose. Los agentes han recuperado el móvil Samsung A50, perteneciente al acusado Fernando Sabag, y ahí han podido seguir investigando encontrando imágenes de lo más agresivas.

El agresor, junto a su pareja, Brenda Uliarte, quien también ha sido detenida tenían imágenes posando junto a la misma pistola con la que se intentó matar a Kirchner. La misma que falló en el momento del disparo contra el rostro de la política.

Esas fotografías habían sido sacadas meses atrás, un indicio de que la acción de intento de homicidio podía haber sido planificada desde hace tiempo, con trabajos de inteligencia en los alrededores del edificio donde vive Kirchner.

Sin embargo, no es la única conclusión a la que la policía ha llegado, la primera hipótesis que manejan los encargados es que la pareja no tiene pertenencia política, pero forma parte del submundo que se alimenta en las redes sociales de mensajes que incitan a la violencia y la eliminación del adversario político.

Tanto Sabag como su novia se encuentran detenidos en sede judicial, acusado de intento de homicidio. La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo interrogaron en la noche del martes a Uliarte padre de la novia, y a pesar de las evidencias encontradas en el celular y las cámaras de seguridad cercanas con la casa de Kirchner, La Nación, periódico nacional, informó que ella le dijo a la magistrada que "solo acompañaba" a su novio la misma noche en la que se intentó cometer el asesinato.

La pareja de Sabag aseguró que "no estaba de acuerdo con lo que pasó" y terminó calificándolo de "aberrante", más allá "de las diferencias con esta señora", en alusión a la vicepresidenta. Leonardo Uliarte, expresó su sorpresa ante la situación, ya que comunicó en referencia a su hija que "a ella no le interesa la política, por eso me parece muy raro que haya hablado de la corrupción. Esa no es ella".