Un niño de once años muere el día de su cumpleaños envenenado por su vecina

Una mujer ha sido condenada a una pena suspendida tras matar accidentalmente a su vecino, un niño de once años, con gas venenoso que importó ilegalmente de Italia para exterminar chinches en su apartamento de Londres.

Jesmin Akter, de 34 años, había introducido fosfuro de aluminio sin licencia en el Reino Unido para combatir una plaga en su apartamento de Tower Hamlets, al este de Londres. No leyó las instrucciones del envoltorio antes de distribuir una cantidad letal del producto por su propiedad y sacar a su familia de allí durante 24 horas.

La sustancia reaccionó con la humedad y creó el gas venenoso fosfina, similar a los agentes de guerra química. Este gas se filtró a los apartamentos vecinos en Nida House, matando a Fatiha Sabrin el día de su undécimo cumpleaños y provocando que otro niño pequeño fuera hospitalizado el 11 de diciembre de 2021.

Akter admitió el homicidio por haber cometido un acto ilícito e importado una sustancia regulada. El jueves fue condenada a dos años de prisión en suspenso, además de 150 horas de trabajo no remunerado.

Alexia Durran, jueza del Old Bailey, señaló que había habido un problema de chinches en el bloque de pisos donde vivía Akter. "El propietario había tomado algunas medidas, pero parece que fueron bastante superficiales y los empleados encargados de la fumigación en el pasado no parecen haber recibido la formación adecuada o no la habían recibido en absoluto”, dijo la jueza.

La decisión de Akter de abordar el problema llevando fosfuro de aluminio en un vuelo de pasajeros desde Italia podría haber causado un "incidente aéreo catastrófico y haber puesto en riesgo cientos de vidas" si el embalaje hubiera resultado dañado, añadió la jueza.

En un "período relativamente corto" desde que Akter distribuyó las pastillas en su apartamento, otros ocupantes del bloque, incluidos niños, comenzaron a sentirse mal, según el tribunal.

El juez se refirió a una declaración del "desconsolado" padre de Fatiha, Mohammed Islam, quien describió a su hija como una "niña asombrosa e inteligente que se hizo amiga de todos y fue de gran ayuda para su madre".

"Fatiha murió el día de su undécimo cumpleaños. Ahora es una fecha que atormenta a su familia. La sentencia que impongo no devolverá a Fatiha a su hogar y parecerá inadecuada para su familia", dijo la jueza.

El juez destacó el buen carácter previo de Akter y le dijo: "Entiendo que te sientas abrumada por un sentimiento de culpa abrumador. Parece muy poco probable que olvides alguna vez que lo que le pasó a Fatiha fue el resultado de tus acciones. Se perdió una vida joven y llena de promesas".

El tribunal escuchó que Akter inicialmente le dijo a la policía que compró la sustancia en una tienda, pero luego admitió que su madre la había traído a Italia desde Bangladesh.

Akter esparció los perdigones por su apartamento y el gas tóxico que generaron (fosfina) se filtró a otros apartamentos, explicó el fiscal James Dawes KC. Añadió que el nivel de fosfina en la casa de Fatiha se estimó entre dos veces y media y 26 veces la dosis letal conocida.

Fatiha se despertó a las 4 de la mañana del 11 de diciembre quejándose con su madre, Kaniz, de que necesitaba ir al baño y estaba vomitando.

Su madre llamó a su médico de cabecera y a la línea de ayuda 111 antes de llamar al 999 a las 9:30 am.

Inicialmente, los paramédicos aconsejaron a Fatiha que tomara medicamentos contra la diarrea y comiera alimentos sencillos. Los bomberos de Londres realizaron pruebas para detectar intoxicación por monóxido de carbono, pero no encontraron nada.

A las 13:30 horas, se volvió a llamar a los servicios de emergencia porque el estado de Fatiha empeoró. Los paramédicos descubrieron que había dejado de respirar y estaba inconsciente a las 15:30 horas y murió en el hospital poco antes de las 17:00 horas.

Los bomberos declararon que se trataba de un incidente con materiales peligrosos y tras comprobaciones posteriores se identificó el veneno.

Dawes dijo: "Debido a que la primera asistencia de la Brigada de Ambulancias y Bomberos de Londres se realizó sin equipo de protección completo, también hubo preocupación en ese momento".

En una declaración, Akter dijo que obtuvo el producto "antichinches" por consejo de su familia, pero que no leyó el envase. Afirmó que “no sabía que el producto contenía un veneno peligroso" y que estaba "desesperada después de que el propietario intentó y no pudo deshacerse de la plaga".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com