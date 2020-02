Un niño autista consigue millones de amigos tras confesar en un ejercicio de clase que no tenía ninguno

"Nunca cinco letras me habían dolido tan profundamente", prosigue el padre, que explica lo que siente su pequeño. "Sé que esa desconexión le hace sentir solo y triste", asegura. Cornelio escribió en un extenso post de Facebook junto a la imagen de la hoja de ejercicios de Christopher. Entonces fue cuando se dio cuenta de que su hijo Cornelio era, autista, y lo triste era que no tuviera ningún amigo.

Esto hizo que Cornelius quisiera compartir a través de Facebook sus reflexiones sobre lo que acababa de leer y sobre la soledad de su hijo.En el texto, pide a los padres que hablen con sus hijos de aquellos niños que sufren enfermedades como la de su hijo y asume que, si Christopher no fuera autista, probablemente él tampoco habría tenido esa conversación con su hijo.

También relata cómo, cuando el niño le ha pedido quedarse a dormir en casa de un amigo como sus hermanos mayores, no sabía elegir en casa de qué amigo quería quedarse. Hasta ahora, su padre no sabía por qué no respondía. Ahora ya lo sabe: "No respondía porque no tenía ningún interés. Porque no tiene ningún amigo. Nunca ha tenido un amigo. Jamás. Y acaba de cumplir once años".

Cornelius reconoce no tener "una solución" para la soledad de su hijo. "Sólo sentarme a su lado y hacerle sentirse incluido", explica. También admite que no sabía que sus compañeros le excluían, porque no había percibido ningún tipo de "crueldad" por su parte. "Hasta el jueves", indica

La única solución que este padre ha encontrado es pedir a padres y madres que hagan dos cosas: por un lado compartir su publicación en Facebook y por otro que hablen con sus hijos sobre este asunto."Por favor, diles que los niños con necesidades especiales entienden mucho más de lo que creemos. Se dan cuenta cuando otros los excluyen", asegura el implicado padre.

Desde el mensaje de Cornelio, el post de se ha convertido en todo un fenómeno viral en Facebook y se ha compartido más de 37.075 veces y desde entonces ha inspirado a cientos de personas y muchos niños han enviado vídeos a Christopher para decirle que quien ser sus "amigos para siempre".