Una niña pide ayuda en una caja de cartón: "Mi padre me regaña y mi madre me pega, me quiero morir"

"Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja, además me quiero morir. Soy Camila". Este es el mensaje que apareció en una caja de cartón escrito por una niña en México.

La dueña de un comercio encontró la caja de cerveza con el mensaje hace unos días. La mujer, después de encontrar el mensaje, lo denunció a la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia (PRONNIF) del municipio de Nueva Rosita. Lo dio para intentar investigar lo sucedido y ayudar a la niña. Pide ayudar por el supuesto maltrato que vive con sus padres.

Enviado a la Fiscalía General

El PRONNIF de la región envió personal para constatar lo ocurrido. Después, mandó constancia de los hechos al Ministerio Público, para que lo envíen a la Fiscalía General del Estado y sea esta quien realice la investigación de lo courrido, según indicó 'El Universal'.

La mujer también lo publicó en redes sociales, concretamente en Facebook. Para ello publicó una imagen de la caja de cartón con las palabras que escribió la niña. "Me partió el corazón. Lo que me encontré escrito en un cartón", escribe junto a la foto en una publicación.

En la foto se ve la caja de cartón y el mensaje de la niña escrito en la parte de fuera de la caja con un bolígrafo. Cientos de usuarios han comentado y compartido la fotografía. También piden a las autoridades que ayuden a la niña.