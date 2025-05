Netanyahu pondrá en marcha el "plan Trump" y enviará a 2 millones de gazatíes al sur de la Franja para tomar el control de Gaza

Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y no hace falta tener vista de lince para darse cuenta que el Gobierno de Israel está actuando con los gazatíes de forma similar a como los judíos fueron perseguidos por los nazis. Porque la nueva idea de Netanyahu tiene todos los ingredientes de un gueto a gran escala: el primer ministro israelí pretende desplazar a más de dos millones de gazatíes a una zona en el sur de la Franja de Gaza a medida que tome el control del territorio.

A través de una rueda de prensa retransmitida por televisión, Benjamín Netanyahu ha defendido que será en esta zona "limpia de Hamás", y limitada a la medida israelí, donde los gazatíes podrán recibir ayuda humanitaria. No importa que la ONU haya alertado que "14.000 bebés podrían morir en las próximas 48 horas" en Gaza por desnutrición: solo cuando por fin estén donde él quiere, serán merecedores de algo tan básico como comida y agua.

Asimismo, además de esta concentración masiva y forzada, Netanyahu ha insistido en que Israel implementará el "plan Trump" en la Franja de Gaza cuando acabe la guerra. Una guerra que, ha remarcado, solo terminará cuando Hamás sea expulsado del enclave y haya "condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel". La seguridad de Israel, la nacional y propia, porque los otros no merecen el calificativo de seres humanos. Daños colaterales...

Las víctimas civiles solo son un número, un mal menor y necesario para alcanzar un propósito mayor y de envergadura: el primer ministro israelí solo está dispuesto a acabar la ofensiva en la Franja de Gaza cuando todos los rehenes san liberados, Hamás deposite las armas y sea expulsado del enclave y Gaza "quede completamente desmilitarizada". Lo que ocurra por el camino no importa para él, pues estará justificado por alcanzar ese fin.

Cuando eso ocurra, Israel implementará el "plan Trump", un "plan tan correcto, tan revolucionario, que dice algo simple: los residentes de Gaza que quieran salir podrán salir". El plan parece simple: primero encerrarlos para luego, cuando el carcelero Netanyahu dé el permiso, dejarles salir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com