Netanyahu asegura que seguirá atacando "con todas sus fuerzas" y Joe Biden le muestra su "apoyo inquebrantable"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha asegurado que seguirá atacando "con todas sus fuerzas" para "socavar las capacidades militares de Hamás". A raíz de una conversación entre Estados Unidos e Israel Netanyahu ha afirmado en Twitter sentirse "orgulloso" de la firme posición de las fuerzas israelíes "que continúan atacando con todas sus fuerzas".

Joe Biden transmitió al primer ministro israelí su "apoyo inquebrantable" a Israel en medio de la creciente escalada de tensión que se vive en el país donde a los bombardeos de los últimos días se han sumado los intentos de linchamientos en las calles de ciudades mixtas.

A través de un comunicado, la Casa Blanca ha informado de que Biden ha mantenido una conversación telefónica con Netanyahu, a quien le ha mostrado su rechazo y condena a los últimos ataques lanzados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), así como el de "otros grupos terroristas" contra Jerusalén y Tel Aviv.

"Biden ha transmitido su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y a su derecho legítimo a defender a su pueblo. También ha transmitido los ánimos de Estados Unidos para lograr el camino hacia el restablecimiento de una calma sostenible."

El comunicado concluye informando de que ambos han acordado "mantener una estrecha consulta"y el "compromiso constante" de sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa, asesores de Seguridad Nacional y altos mandos militares, para "mantenerse en contacto en los próximos días".

Blinken conversa con Netanyahu y Abbás

El secretario de Estado estadounidense ha mostrado también su apoyo a Netanyahu en una conversación telefónica en la que ha incidido en su "preocupación por el aluvión de ataques con cohetes contra Israel" y ha querido compartir "sus condolencias por las vidas perdidas". También ha hablado con el presidente palestino, Mahmud Abbas, en una llamada en la que han abordado la violencia en Jerusalén, Cisjordania y Gaza, según ha detallado el portavoz del área.

Silencio del Consejo de Seguridad Nacional

El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayé, ha criticado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya emitido una declaración condenando a Israel por la escalada de violencia en Gaza y Jerusalén, una declaración que ha sido nuevamente bloqueada por Estados Unidos según recoge el medio israelí 'The Times of Israel'.