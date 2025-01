Musk y Meloni, cerca de un acuerdo millonario para reforzar las comunicaciones encriptadas del Gobierno italiano

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el magnate tecnológico Elon Musk se encuentran en negociaciones avanzadas para que la compañía SpaceX provea comunicaciones seguras al Ejecutivo italiano. Según informó la agencia Bloomberg, el contrato estaría valorado en 1.500 millones de euros y su duración podría extenderse por cinco años. Esta iniciativa, orientada a garantizar la seguridad de los dispositivos y redes gubernamentales, ya contaría con el visto bueno de los servicios de inteligencia y del Ministerio de Defensa de Italia.

La información sobre el inminente acuerdo surgió poco después del encuentro entre Meloni y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago. No obstante, el Gobierno italiano ha negado rotundamente que se haya tratado este asunto durante la reunión del pasado fin de semana. "La Oficina presidencial del Consejo de Ministros rechaza tales rumores, considerándolos simplemente ridículos", señala un comunicado. Por lo tanto, pese a la coincidencia temporal, descartan que la reunión con Trump haya impulsado específicamente este proyecto con Elon Musk.

Elon Musk toma la palabra en el ámbito de política internacional. Primero fue en Alemania, donde pide el voto para la ultraderecha. Además, va a entrevistar a su líder a través de su plataforma. Desde Bruselas ya han anunciado que van a estar pendientes de la situación. El canciller alemán, Scholz, se lo ha reprochado: "Musk ha apoyado a un partido de extrema derecha y no sólo actúa en esa dirección en este país. No solo no estamos de acuerdo, sino que lo rechazo".

Tampoco gusta en El Elíseo. Macron asegura que el poder de las grandes tecnológicas lleva a que los Estados se sientan amenazados: ¿Qué pasaría si hace 10 años nos hubieran dicho que el propietario de una de las redes sociales más grandes iba a apoyar una internacional reaccionaria?

Encriptado y seguridad en las comunicaciones

De concretarse el contrato, SpaceX, a través de su constelación Starlink, brindaría servicios de telefonía e internet encriptados para los altos cargos del Estado italiano. Con ello, se busca evitar ciberataques y la filtración de información sensible. No obstante, en las instituciones italianas hay quienes muestran cautela: varios dirigentes advierten que podría desplazar a empresas de telecomunicaciones locales, lo que generaría dependencias críticas en asuntos tan delicados como la seguridad de datos.

Según fuentes gubernamentales, se valoró la posibilidad de usar la red europea IRIS o de crear una constelación italiana de satélites, aunque ambas alternativas resultaban más costosas (por encima de 10.000 millones de euros). De momento, la opción de SpaceX parece la más viable por rapidez y fiabilidad. Aun así, distintos legisladores de la oposición exigen transparencia y un debate parlamentario para revisar en profundidad los pormenores de este acuerdo.

Meloni subraya la independencia italiana

El Ejecutivo asegura que la soberanía de las comunicaciones sigue siendo prioritaria, y que la decisión final se tomará tras examinar todas las implicaciones técnicas, logísticas y económicas. "S.M. el Rey y el Presidente del Gobierno tuvieron la oportunidad de tratar este y otros asuntos esta semana y han podido constatar su alineamiento al respecto", señalan desde Roma, en alusión al presidente de la República, Sergio Mattarella, y el Consejo de Ministros.

Mientras el sector tecnológico observa con interés la evolución de las negociaciones, algunos empresarios y responsables de telecomunicaciones italianos temen quedar relegados. Por su parte, el ministro de Innovación, Vittorio Colao, insiste en que la llegada de un proveedor externo no debe menoscabar la competitividad local. Entretanto, analistas subrayan la proximidad entre Elon Musk y diversos líderes políticos ultraconservadores, lo que despierta recelos en las bancadas progresistas. Sin embargo, los defensores del proyecto recalcan que fortalecerá la seguridad y la autonomía de Italia en un contexto global cada vez más marcado por la rivalidad geopolítica y la amenaza de ciberataques.

A la espera de que se confirmen los términos del acuerdo, todo indica que la decisión oficial podría anunciarse antes de finalizar este mes. De sellarse el contrato, se trataría de uno de los proyectos tecnológicos más relevantes en Europa. Para Italia, supondría un salto en la modernización de su defensa y su aparato institucional, impulsado por la innovación punta que ofrece la constelación de satélites de SpaceX.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.