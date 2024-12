Macron abucheado por los residentes de Mayotte, muy enfadados tras el ciclón

El presidente francés, Emanuel Macron, ha decido desplazarse personalmente hasta el archipiélago de Mayotte para evaluar en primera persona los daños causados por el ciclón 'Chido', que deja ya, al menos, una treintena de muertos y más de 1300 heridos. El ciclón se ha considerado como la mayor tormenta que ha azotado la zona del Índico en casi un siglo, se registraron vientos de más de 220 km/h que arrancaron techos y paredes de las casas, las cuales se derrumbaron sobre las personas en su interior. Aún no se sabe la cantidad real de víctimas mortales que puede haber, pero se piensa que puede llegar a varios centenares. Muchas zonas siguen siendo inaccesibles, las fuertes lluvias en la capital, Mamoudzou, y en otras zonas, sobre todo, en los barrios, han empeorado la situación de miles de personas cuyas viviendas de chabolas han quedado destruidas.

Macron no ha sido bien recibido por parte del pueblo mayotense. En primer lugar, el convoy presidencial ha sido abucheado a su salida del aeropuerto. La gran indignación de los habitantes ha sido palpable desde el primer momento, recriminan al presidente haber subestimado la magnitud de lo ocurrido.

Una vez en tierra y rodeado por una gran multitud de mayotenses, Macron ha soportado gran cantidad de gritos que le imploraban la necesidad de más ayuda. Mientras avanzaba por una fila de personas, una de ellas, Haloi, lo agarró de la mano y habló con él durante unos minutos contándole las terribles condiciones a las que se están enfrentando:“No hay agua, no hay electricidad, no hay a donde ir porque todo está destruido”, aseguró. “Ni siquiera podemos resguardarnos, estamos todos mojados, resguardándonos con nuestros hijos con lo que tenemos para poder dormir”. Macron ha insistido ante todas estas personas en que "no debemos dividirnos", "El tema no es culpar lo que está mal, sino asegurarse de que las cosas mejoren" ha dicho.

El presidente francés ha prometido que se reestablecerá lo antes posible la capacidad eléctrica, el suministro de agua y la red de telefonía, también no ha descartado el envío de más personal desde Francia para ayudar en las tareas de recuperación: "Todos están haciendo lo mejor que pueden".

Hasta ahora, la Presidencia Francesa ha transportado en avión "cuatro toneladas de alimentos y productos sanitarios, así como a miembros de las fuerzas de socorro que permanecerán en el lugar", tal y como publicó en su cuenta de X el propio presidente.

Declaración del estado de calamidad

Este miércoles el ministro de Ultramar de Francia, François-Noël Buet, anunció la declaración del estado de calamidad natural en Mayotte.

El Gobierno francés tiene previsto desplegar tiendas de campaña este mismo viernes, unas 10.000 tiendas para alojamiento de emergencia. Además, Francia ha activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores: "Es necesario desplegar medios excepcionales para restablecer rápidamente los servicios vitales y poner en marcha un plan de reconstrucción sostenible para Mayotte. Deben movilizarse todos los recursos para ayudar y apoyar a nuestros compatriotas en este terrible momento", ha subrayado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com