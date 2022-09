Una mujer asalta un banco en Beirut para exigir su dinero y pagar el tratamiento de cáncer de su hermana

Hay situaciones en que no todo es lo que parece, y que tienen un trasfondo mucho más humano del que nos podríamos llegar a imaginar. Es lo que ha ocurrido en Líbano, donde una mujer ha asaltado un banco con una pistola para hacerse con una importante suma de dinero. Esta mujer llegó a tomar rehenes, exigiendo que se le diera una cantidad de 13.000 euros, que finalmente consiguió con ayuda de un cómplice, hasta que fue detenida.

Ya en manos de las autoridades, ella se derrumbó y confesó que no había querido hacer daño a nadie, sino que buscaba retirar sus ahorros para poder pagar el tratamiento de cáncer de su hermana, que tiene 23 años y "se está muriendo en el hospital". De hecho, ella misma contó en las redes sociales que realizaba ese atraco por motivos de desesperación: "No he venido a matar a nadie ni a empezar un tiroteo". Ni siquiera hubiera podido empezarlo en caso de que quisiera, porque su arma era una pistola de juguete.

El motivo por el que utilizó un arma para tratar de disuadir a los allí presentes está en que Líbano no permite a sus ciudadanos retirar grandes cantidades de dinero por la grave crisis económica que atraviesa el país desde hace más de tres años, cuando se tomó esta polémica medida. El banco, consciente de la situación en que estaba la mujer, ha dado por zanjado el asunto y ha calmado los ánimos al asegurar que no presentarán ninguna denuncia contra ella.

No es el primer caso así en Líbano

El pasado mes de agosto, otro hombre protagonizó una situación exactamente similar, al atrincherarse en un banco con una ametralladora, aunque esta sí que era auténtica. Quería conseguir los ahorros para poder pagar una operación médica a su padre, y finalmente los consiguió, entregándose posteriormente a la Policía. Al igual que esta mujer, exigía que se le dieran unos derechos básicos y que pudiera retirar del banco un dinero que era suyo.

La situación en Líbano se ha agravado desde la explosión de los silos del puerto Beirut el 4 de agosto de 2020, que dejaron más de 200 muertos, más de 7.500 heridos y pérdidas multimillonarias. Aunque ya han pasado dos años, la situación económica es todavía más grave que antes. Y la protesta de los ciudadanos viene motivada porque se niegan rotundamente a ser ellos quienes paguen las consecuencias al haberse ganado el dinero con muchas horas de trabajo al día.