Muere Yuriby Gómez, influencer de 23 años y sobrina del cantante Edwin Luna y Kim Flores

Yuriby Gómez, una influencer de Guatemala conocida por ser la sobrina de Edwin Luna y Kim Flores, ha fallecido a los 23 años.

Todavía se desconocen los motivos de la muerte aunque se tiene constancia de que la joven llevaba unos cuantos días en cuidados intensivos e incluso su familia había utilizado las redes sociales para pedir donantes de sangre. El pronóstico dado por los médicos fue de un estado de salud muy grave, aun así, su fallecimiento sorprendió a todos por la rapidez con la que empeoró su condición.

Quién era la influencer Yuriby Gómez

La joven comenzó a alcanzar fama en redes sociales gracias a su contenido de moda y belleza. Contaba con en 99,5 mil seguidores Instagram y 5,7 mil en Tiktok. Usaba sus plataformas para compartir muchos de los momentos que pasaba con su familia, en especial con Kimberly y Edwin. Prueba de esto serían los numerosos viajes que la joven llevaba a cabo hacia Monterrey, Nueva León, lugar donde residían sus tíos.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la familia y de lamentos por la trágica muerte de una persona tan joven. La repercusión fue tal que tanto el cantante Edwin Luna, tío político de la fallecida, como su tía carnal Kimberly Flores se volvieron tendencia.

Flores, creadora de contenido que cuenta con 2,5 millones de seguidores en Instagram, ha usado sus redes sociales para hacer eco del duelo y el dolor que está atravesando por la muerte de una sobrina a la que consideraba hija. Para mostrar la relación que tenían compartió un mensaje que le dedicó Yuriby: “No tuviste que tenerme por 9 meses en tu vientre para amarme como a una hija, ni yo nacer en tu vientre para amarte como a una madre. Gracias por ser mi mayor ejemplo a seguir, ser mi admiración. Jamás te pagaré por todo el amor que me has brindado a lo largo de los años, gracias por cuidarme, guiarme y siempre estar ahí”.

No puedo, no sé cómo aprenderé a saber que no estás aquí

Los hechos ocurrieron el mismo día del cuarto aniversario de Kimberly y Edwin por lo que se creó una extraña situación en la que mensajes de felicitación y pésame parecían solaparse. Su tía, nada más saber la noticia, viajó rápidamente a Guatemala para poder estar con la familia. Por el trayecto compartió algunos mensajes por sus historias de Instagram: "El vuelo más doloroso que tomo. No puedo con tanto dolor. Siempre juntas en un solo latido mi amor"; "Te llevas mi corazón"; "No puedo, no sé cómo aprenderé a saber que no estás aquí".

Le mando un abrazo a toda la familia de mi esposa con un beso, con mucho cariño, con mucho amor

Edwin Luna no pudo acompañar a su esposa en el viaje ya que tenía un concierto. Aun así, quiso dejar constancia de su apoyo dedicándole a su sobrina y a su familia política la canción 'Préstame a mi padre' entre aplausos y gritos de apoyo del público: "Esta canción siempre la dedico a mi padre, pero en esta noche en especial, a través de este video de todos ustedes cantando, se la voy a enviar a mi esposa y a toda su familia que perdimos a un familiar querido. Le mando un abrazo a toda la familia de mi esposa con un beso, con mucho cariño, con mucho amor".

Otros influencers que han muerto este año

Este 2023 también ha fallecido la influencer hongkonesa Abby Choi, la cual fue encontrada desmembrada debido a una disputa acerca de la gestión de su fortuna mantenida con la familia de su expareja. La policía de Hong Kong encontró algunos de los restos de Choi en una casa de campo que, en palabras de los agentes, parecía una auténtica carnicería. Algunas extremidades fueron encontradas en un frigorífico y se sospecha que las ollas y la picadora de carne puede que contengan restos de tejido humano. La Policía continúa buscando la cabeza de la influencer.

A esta muerte se suma la de la influencer Annabel Ham ocurrida este mes. La familia informó que falleció debido a un ataque epiléptico. A su vez, pidieron que no se especulase acerca de lo ocurrido: "No publique ni difunda especulaciones o detalles infundados. Habrá un momento para compartir más detalles y profundizar en su vida".