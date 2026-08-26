El peligroso reto viral que ya ha dejado varios muertos en Reino Unido e Irlanda: conducir en sentido contrario y subirlo a redes

Una nueva y peligrosa tendencia en redes sociales ha puesto en alerta a las autoridades de Reino Unido e Irlanda. Grupos de jóvenes están grabando vídeos mientras conducen en sentido contrario por carreteras y autopistas y posteriormente los comparten en plataformas como TikTok en busca de visualizaciones, seguidores y "me gusta". Según informaciones de la 'CNN'.

Un reto viral de muerte

La preocupación ha aumentado tras varios accidentes mortales relacionados con este tipo de conducción. Uno de los más graves ocurrió cerca de Middlesbrough, en el norte de Inglaterra, donde murieron dos agentes de Policía y cinco jóvenes después de que un Volkswagen Passat que circulaba por el lado incorrecto de la carretera chocara contra un vehículo policial. Los cinco ocupantes del coche tenían entre 17 y 23 años.

12 personas detenidas por la policía británica

Según la BBC, una cuenta de TikTok que se cree que pertenecía a uno de los fallecidos publicó en marzo de 2025 un vídeo en el que aparecía junto a otros cuatro jóvenes durante lo que parecía una persecución policial. Otro vídeo de la misma cuenta habría mostrado un velocímetro alcanzando los 160 kilómetros por hora. La Policía ha detenido a 12 personas en el marco de una investigación sobre actividades delictivas previas al accidente. Los agentes habían recibido varias denuncias por conducción peligrosa de dos vehículos, incluida una relacionada con un coche que supuestamente estaba embistiendo propiedades.

Irlanda también sufre las consecuencias

El problema no se limita al Reino Unido. A principios de agosto, cinco adolescentes murieron en Irlanda después de que un coche circulara en sentido contrario por una autopista y chocara contra otro vehículo. Según datos difundidos por RTÉ, 62 incidentes de conducción en sentido contrario en autopistas se han registrado en Irlanda en lo que va de año, un 32% más que durante el mismo periodo del año anterior. Expertos en psicología digital advierten de que grabar estas conductas puede generar entre los jóvenes una falsa sensación de distancia respecto al peligro real. Las visualizaciones y los "me gusta" actúan como una recompensa inmediata y pueden convertir el riesgo en contenido.

El Gobierno británico pide a TikTok que elimine los vídeos

El Gobierno británico ha pedido a las redes sociales que eliminen los contenidos que glorifiquen la conducción temeraria. El ministro de Defensa, Luke Pollard, ha advertido de que ya se ha trasladado esta petición a las plataformas y ha asegurado que se utilizará la legislación británica de seguridad en internet para retirar contenido peligroso. TikTok ha afirmado que vigila los vídeos relacionados con el accidente y elimina aquellos que incumplen sus normas. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, también restringe contenidos que promueven desafíos virales de alto riesgo y determinadas imágenes de conducción temeraria.