España no descarta unirse a la búsqueda de Juan José Mutilba, el empresario burgalés que cayó al mar entre la costa de Sicilia y Grecia

El empresario burgalés Juan José Mutilba desapareció el pasado martes en aguas de Italia al caer de su barco al mar entre la costa de Sicilia y Grecia. A pesar de haber estado a punto de detenerse, la búsqueda por parte de las autoridades italianas permanece activa, tal y como ha confirmado El Diario de Burgos, una información que el Consulado ha trasladado a la hermana del empresario.

En cuanto a la opción de que España aporte medios para la búsqueda del empresario burgalés, la familia ha contado, tal y como relata el citado medio, que "el cónsul" les trasladó que "no lo ve descabellado", un mensaje que lo trasladaría tanto a la Embajada de España como al Ministerio del Interior.

La familia ha buscado en todo momento la mediación del Ministerio con el fin de conseguir información, ya que las autoridades italianas no les están proporcionando "nada", y también para que presionen de alguna manera y se mantenga activa la búsqueda, ya que "tienen miedo" de que la suspendan antes de localizar el cuerpo de su padre.

La familia dispone de poca información

Señalan que la poca información que tienen les llega a través de patrones de barco con los que sus padres tenían relación, quienes les han indicado que tras activarse el protocolo de búsqueda, Italia movilizó un helicóptero y tres barcos.

"Es casi imposible"

La familia de Mutilba vive momentos muy complicados. Sergio Mutilba, hijo del empresario, insiste en que lo que ellos persiguen es que no se suspenda la búsqueda: "Cuando llegué el otro día, miraba al mar y por mi cabeza pasaban muchos pensamientos, es casi imposible -encontrarlo- porque es tan grande, pero que no dejen de buscar", señala.