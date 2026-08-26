Jabaroot, el misterioso hacker que ha puesto en jaque a Marruecos

Jabaroot, cuyo nombre significa "poderoso" en árabe, es el alias utilizado por el grupo que ha protagonizado varios ataques contra objetivos de alto valor en Marruecos. Las autoridades marroquíes han señalado a Argelia, su principal rival regional, como posible responsable. Y los servicios de inteligencia europeos no consideran que exista una conexión directa con el Estado argelino. El grupo comenzó a llamar la atención tras el robo de información de la Caja Nacional de Seguridad Social de Marruecos y de datos relacionados con trabajadores del palacio real y sus propiedades. La cantidad y la naturaleza de la información obtenida han hecho que los investigadores consideren especialmente llamativo el nivel de acceso conseguido.

Varias empresas de ciberseguridad han seguido las huellas digitales del grupo. La francesa CybelAngel encontró conexiones entre el alias Jabaroot y otro nombre utilizado en internet, 3N16M4. Este segundo usuario tenía actividad en GitHub, una plataforma utilizada por programadores para compartir código y participar en competiciones de ciberseguridad. El análisis de esa actividad permitió identificar una posible pista geográfica. Los investigadores creen que detrás del alias podría encontrarse una persona de origen tunecino, posiblemente ingeniero informático y residente en Alemania. La empresa Zecurion ha llegado después a conclusiones similares.

Golpe a la inteligencia de Rabat

La firma española Navakintelligence ha planteado una hipótesis todavía más llamativa. Según sus investigadores, el nivel de acceso obtenido por Jabaroot resulta difícil de explicar sin conocimientos internos o algún tipo de acceso privilegiado. Y esto ha llevado a considerar la posibilidad de que el responsable sea un antiguo miembro de los servicios de inteligencia marroquíes que emigró a Alemania.

Las filtraciones también incluyen nombres de personas vinculadas a los servicios de seguridad e inteligencia de Marruecos. Algunas de esas identidades han podido ser contrastadas por organismos europeos y corresponden a personas conocidas por servicios de inteligencia de países como Francia, Países Bajos o España.

El volumen de información sustraída dificulta todavía determinar su alcance real y su antigüedad. Mientras continúan las investigaciones, Jabaroot permanece como una identidad sin rostro en el centro de una operación que combina espionaje, filtraciones y una creciente tensión digital entre Marruecos y Argelia.

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