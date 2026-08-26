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Detienen a Chucky, el hombre enmascarado que atemorizaba a la gente en Filadelfia

El Departamento de Policía de Filadelfia lo ha confirmado en redes sociales que el arresto se produjo a las ocho de la tarde en Las Vegas, Nevada.

Chucky arrestado en Filadelfia

Chucky arrestado en Filadelfia @USMS_Philly

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Manuel Pinardo
Publicado:

Desde mediados de agosto una persona enmascarada de Chucky se dedicaba a aterrorizar a los vecinos de Filadelfia. La máscara está inspirada en este personaje de terror, que pertenece a la película de 1988 titulada 'Child's Play'.

El 12 de agosto, a las 5:30 horas, se presenció el episodio más grave de este hombre. Las cámaras de vigilancia captaron al tipo con la máscara puesta presuntamente persiguiendo a una mujer, de 40 años, que estaba corriendo por las calles, a la que le preguntó si estaba "lista para morir".

Tal y como recoge ABC News, el Departamento de Policía de Filadelfia ha confirmado este miércoles la detención de Chucky o mejor dicho, Zymire Hughes, de 22 años ,se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Clark a la espera de su extradición a Pensilvania, según informó el Servicio de Alguaciles de EE. UU. en una publicación en redes sociales.

Acosaba a la gente con la máscara

Hughes está acusado de abordar a varias personas en la zona de Center City de Filadelfia mientras llevaba una "máscara de Halloween estilo muñeca", según informa la policía.

"Esta noche, el miedo que un solo hombre ha sembrado en la comunidad de Filadelfia llega a su fin", declaró a los periodistas el martes por la noche el ayudante supervisor de los Alguaciles de EE. UU., Robert Clark.

Clark explicó que Hughes huyó de la zona de Filadelfia el 19 de agosto desde el aeropuerto Trenton Mercer, en Ewing (Nueva Jersey). Primero voló a Orlando y luego a Las Vegas, según Clark, antes de que las autoridades lo localizaran en un complejo de apartamentos en el sureste de Las Vegas. Clark señaló que Hughes reside en Las Vegas desde febrero, pero que tiene familia en Filadelfia.

16 personas afectadas

El capitán de la Policía de Filadelfia, Jason Smith, declaró a los periodistas la semana pasada que se creía que había entre 15 y 16 personas a las que el sospechoso se acercaba e "intentaba acosar", mientras llevaba una "máscara de Halloween al estilo Chucky".

En un caso grabado por una cámara de vigilancia, Smith afirmó que el sospechoso enmascarado persiguió a una mujer que salía a correr y a la que, al parecer, le preguntó: "¿Estás lista para morir?". La víctima huyó gritando en busca de ayuda y, según Smith, sufrió lesiones graves en la pierna durante el incidente.

El fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner, afirmó que el sospechoso era buscado por delitos graves y leves, e instó a otras personas que pudieran haber sido víctimas a que se denuncien lo ocurrido.

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