Muere de cáncer a los 28 años el influencer gastronómico Juan Jyoza solo una semana después de casarse

Las redes sociales y el mundo gastronómico se tiñen de negro por la pérdida de Juan Jyoza a los 28 años, un joven apasionado por la comida que deja una gran estela de luz entre todos sus seguidores y familiares que ya lamentan su muerte. El joven ha muerto por un fuerte cáncer colón que sufría desde hace dos años y por el cual cada día hasta su partida ha luchado, incluida su última semana en la que ha contraído matrimonio.

La noticia se daba a conocer por sus redes sociales con un emotivo mensaje, en el que su familia comunicaba: "Queridos Jyozers, el pasado 23 de octubre Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer", información que daban mediante un post de la red social Instagram.

Continuaban comentando la fuerza que las redes y los seguidores le daban a Juanjo, que nunca dejó de crear contenido. "Durante todo este tiempo, y siendo consciente de ello, no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles. Todo vuestro cariño y apoyo han significado una enorme ayuda para sobrellevar sus últimos días. Los miles de comentarios recibidos en todas sus redes, demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros", expresaban.

Finalizando el post con una bonita frase que le recuerda a todos los usuarios la importancia de priorizar lo que nos gusta y de disfrutar "no os olvidéis de vivir". Una simple frase que ha creado una oleada de mensajes de amor y cariño hacia Juanjo, todos despidiendo a un gran hombre que disfrutaba de lo simple y que luchó como el más fuerte guerrero en la terrible batalla del cáncer.

Último mensaje de Juanjo

El creador de contenido publicaba hace una semana su último vídeo, en el que se despedía oficialmente de su canal y de todo aquel que disfruto viéndole: "Voy a poner punto final a mi canal, un proyecto que empezó porque a mí me flipa la comida y, sobre todo, probar cosas nuevas".

"A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas. No te obsesiones con números, hazlo porque te gusta. Yo pensaba que iba a llegar a más pero, bueno, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Siempre quedarán mis vídeos. No os olvidéis de vivir. Nos vemos en otra", despidiéndose por último con un bonito lema de película "Hasta el infinito, Jyozers".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.