Un joven lucha por su vida tras tragarse una hamburguesa sin masticarla

Un joven de 22 años se encuentra en estado crítico tras tragarse una hamburguesa entera en Grecia. Los hechos tenían lugar el pasado jueves, cuando el hombre intentaba tragarse una hamburguesa sin masticarla durante una comida con amigos para hacer "una broma". Tras eso, el joven empezó a entrar en pánico antes de desplomarse al suelo.

Un angustioso momento

Según ha informado un amigo que se encontraba allí al Daily Mail: "Se levantó y corrió un poco más lejos, pensábamos que iba a escupirla. Luego se golpeó la espalda contra una columna, probablemente intentando escupirla, pero no lo hizo".

Tras el suceso, el joven de 22, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado e ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital G. Gennimatas en la ciudad de Koropi, a 30 kilómetros de Atenas, donde se encuentra en estado crítico desde el pasado 13 de noviembre.

Tal y como ha recogido el diario británico, el joven "se encuentra conectado a un respirador artificial", ya que la broma le causó daños significativos en sus órganos vitales.

Otros casos parecidos

Hace unos días ocurría otro caso similar, pero esta vez en Colombia. Cuando una joven fallecía tras hacer un reto de beber alcohol.

La joven, de 23 años, se encontraba celebrando su cumpleaños en Cali, Colombia, cuando decidió ingerir diferentes tipos de alcohol a cambio de un millón de euros, concretamente tenía que beberse seis rondas de chupitos en menos de 10 minutos para conseguir el premio.

La víctima mezcló ron, aguardiente y whisky, lo que le provocó un colapso casi inmediato y murió.

La joven había sido madre hace poco, y según su madre, "llevaba mucho tiempo sin beber". La víctima podría haber realizado este reto para "conseguir dinero" para ayudar a una amiga que "económicamente" estaba pasando un mal momento.

Dos adolescentes mueren al practicar el reto viral en trenes

A principios del pasado mes de octubre, dos adolescentes murieron en el techo de un convoy de metro en Nueva York tras hacer un reto viral de 'subway surfing'. Dicha práctica, como su propio nombre indica, consiste en viajar sobre la carrocería de un tren en movimiento, bien agarrados a los costados, por debajo entre las ruedas o de pie sobre el techo. Con las últimas muertes, se elevan a cinco el número total de víctimas de 'subway surfing' este año.

