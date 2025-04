¿Predijeron Los Simpson la muerte del papa Francisco? Un fragmento de un episodio desata las teorías de la conspiración

La pandemia del coronavirus, la elección de Donald Trump como presidente de EEUU, el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas o la actuación de Lady Gaga en la Super Bowl. La lista de predicciones que han dejado Los Simpson durante sus cientos de capítulos es larga y llamativa, de ahí que muchos consideren a la serie protagonizada por la familia amarilla de Springfield como el Nostradamus del siglo XXI. Casualidad o no, numerosos sucesos históricos que Los Simpson adelantaron antes de hacerse realidad. Incluso hay quien dice que llegaron a predecir la muerte del papa Francisco.

El papa Francisco murió este lunes a los 88 años tras pasar 38 días hospitalizado por una grave neumonía y tras ser dado de alta el 23 de marzo. Ya a raíz de su hospitalización y durante las últimas semanas comenzó a circular por las redes sociales un supuesto fragmento de Los Simpson en el que se vaticinaba que el papa moría de una enfermedad respiratoria.

"El mundo llora la muerte del papa en Roma, se ve la Basílica de San Pedro con una bandera a media asta y una fecha: 1 de marzo de 2025", anuncia Kent Brockman, mítico presentador de noticias de la serie, en dicho fragmento de vídeo.

En teoría, se trata de un capítulo de la temporada 28, emitida en 2017. Pero solo en teoría, porque tras un análisis detallado se ha confirmado que este vídeo no forma parte de ningún episodio original. En realidad, se trata de un montaje creado con la inteligencia artificial en el que se simula el anuncio de la muerte del papa combinando imágenes y sonidos originales de la serie, pero con una narrativa completamente inventada.

Eso no quiere decir que la figura del papa no haya salido nunca en Los Simpson. Al contrario, pues el sumo pontífice es un personaje recurrente en la serie creada por Matt Groening. En el episodio 1 de la temporada 31, por ejemplo, que se emitió el 29 de septiembre de 2019, sí que aparece Kent Brockman anunciando la muerte del papa. Pero no uno en concreto, ya que ni se menciona nombre ni causa de la muerte ni fecha específica.

