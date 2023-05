Muere la actriz canadiense Samantha Weinstein del remake de 'Carrie' a los 28 años

La actriz canadiense Samantha Weinstein, de tan solo 28 años, murió el pasado 14 de mayo por culpa de un cáncer de ovarios que padecía, tal y como confirmaba su familia a través de Instagram. Fue conocida por su papel en el remake de la novela de Stephen King, 'Carrie', donde ostentó el papel secundario de Heather, una de las compañeras de clase de la protagonista. También ha trabajado doblando series canadienses, como Dino Ranch.

La familia de la joven escribía en su Instagram la triste noticia, confirmando que falleció en el hospital Princess Margaret de Toronto: "Sam murió el 14 de mayo a las 11:25 am rodeada de sus seres queridos en el Hospital Princess Margaret en Toronto", a lo que añaden: "después de dos años y medio de tratamiento contra el cáncer, y toda una vida viajando por todo el mundo, poniéndole voz a multitud de personajes, haciendo música y sabiendo más de la vida que la mayoría de la gente, Sam se va a embarcar en su siguiente aventura" se lee en el post.

La actriz no ha dudado en compartir su ardo camino contra el cáncer en redes sociales, aunque siempre mostrando su mejor sonrisa: "¡Mi cirugía salió bien hoy! Mejor de lo que todos pensaban, de hecho, y estoy tan aliviada. Ansiedad (especialmente antes de una cirugía mayor!) puede ser algo que te lleva a un profundo y oscuro agujero, ¡pero tus miedos no son hechos, amigos míos! Déjalos ir", escribía en un post de Instagram hace un año.

He estado luchando contra una rara forma de cáncer de ovario durante los últimos 3 meses

Fue también a través de la red social como anunció que padecía la temida enfermedad. "Esto puede ser un shock para muchos de vosotros, pero he estado luchando contra una rara forma de cáncer de ovario durante los últimos 3 meses", comenzaba la publicación, en la que continuaba con un agradecimiento al equipo médico que la atendía: "Estoy eternamente agradecida a mi equipo en el Centro de Cáncer Princess Margaret por el increíble nivel de cuidado que he recibido, y en adelante estaré documentando mi viaje mientras me someto a 3 rondas de quimioterapia!".

En la publicación también hacía alusión al papel de los medios de comunicación en la difusión de la enfermedad: "Soy firme creyente de que la representación en los medios de comunicación importa, y el tratamiento contra el cáncer no es diferente. El cáncer puede afectar a cualquiera. Soy la prueba viviente de eso. Imagino que si alguien más por ahí con cáncer me ve pasando por eso, tal vez también les dé un poco de fuerza".

En aquel momento, se mostró positiva ante el momento que le tocaba atravesar: "Aunque no hay garantías en la vida, mi resultado es muy bueno y tengo todas las posibilidades de vivir una vida larga y saludable después del tratamiento. La quimioterapia será mi viaje más difícil hasta ahora, pero me hará más fuerte de lo que nunca he sido", decía. Lamentablemente, la joven no ha podido ganar la batalla contra el cáncer.