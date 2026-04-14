Muere a los 30 años Dolly Martínez, ex participante de 'Mi vida con 300 kilos'

Dolly Martínez, una de las protagonistas del programa 'Mi vida con 300 kilos', ha fallecido a los 30 años, según ha comunicado su familia a través de redes sociales este fin de semana.

Su historia se popularizó cuando participó en el conocido docureality a los 25 años, momento en el que alcanzaba los 369 kilos y presentaba un estado de salud delicado, con necesidad de oxígeno asistido y diversas patologías asociadas a la obesidad.

Los motivos del fallecimiento todavía son desconocidos, ya que la familia no ha querido entrar en detalles de lo sucedido.

La historia de Dolly

Durante su participación en el programa, Dolly Martínez explicó los factores que marcaron su relación con la comida y su progresivo aumento de peso. Según relató junto a su hermana, el origen de esta situación se debía a los episodios de 'bullying' sufridos durante la adolescencia, lo que derivó en un comportamiento alimentario compulsivo, la comida pasó a ser su refugio.

"Con 15 o 16 años pesaba unos 135 kilos. Lo único que tiene la fuerza para distraerme de los pensamientos oscuros es la comida. La comida me hace desaparecer el dolor, es mi razón para existir", explicaba ella misma.

Su testimonio reflejaba una relación compleja entre salud mental y alimentación, donde el impacto de la depresión estaba muy presente en su día a día. "Me muero de comer el primer bocado de lo que sea, eso me hace olvidar lo triste que es mi vida. La comida ha causado todo lo que odio en mi vida, pero es lo único que he tenido para sentirme mejor", así lo expresaba Dolly en su aparición televisiva.

La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan el duelo y agradecen el cariño recibido, ya que varios seguidores y excompañeroshan expresado su pesar en redes sociales y han querido recordar la sonrisa de Dolly.

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