Moscú asegura que Ucrania mató a 89 de sus soldados durante Nochevieja por usar los teléfonos móviles

En las últimas horas Rusia ha reconocido que los soldados fallecidos como consecuencia de un ataque de las tropas ucranianas contra la localidad de Makivka, en la región de Donetsk, han aumentado hasta los 89. Por su parte el Ejército de Ucrania ha señalado que el ataque produjo cerca de 400 muertes.

Al respecto el teniente general Sergei Sevryukov, comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, ha desvelado que los militares han sido encontrados "en el curso de la limpieza de los escombros de las estructuras de hormigón armado".

Sevryukov ha señalado que la causa del ataque no fue una mala decisión militar, sino que los soldados tenían sus móviles encendidos, cuando estaba prohibido, y eso delató su posición. "Es evidente que la razón principal de lo sucedido ha sido el uso masivo por parte del personal de teléfonos móviles al alcance de las armas enemigas. Este factor permitió al enemigo localizar y determinar la coordenadas de la situación del personal militar para un ataque con misiles", ha apuntado el mando militar ruso.

Moscú ha anunciado nuevas compensaciones para las familias de los soldados en Ucrania: 5 millones de rublos, unos 70.000 euros, en caso de muerte y 3 millones, si el militar resulta herido.

Kiev sufre varios ataques aéreos

Hoy también se han difundido los primeros vídeos del ataque que sufrió un céntrico hotel de Kiev durante la Nochevieja. El jefe de la policía, Andrii Nebitov, también ha publicado en Facebook una imagen de los restos de un dron en el que se podía leer "Feliz Año Nuevo" escrito en ruso. "Esto es todo lo que se necesita saber sobre el Estado terrorista y su ejército", ha escrito.

Poco después del ataque aéreo Kiev fue puesta bajo alerta. "¡Permanezcan en refugios. La alerta aérea está activa en la capital", advirtió Serguéi Popko, jefe de la administración militar de la capital ucraniana.

Ucrania promete respuesta a los ataques

A pesar de que Rusia ha intensificado su ofensiva sobre Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski ha dejado claro que no cederán ante el enemigo. "Están perdiendo, los drones, los misiles y todo lo demás no les ayudarán, porque estamos juntos. Y no le quitarán un solo año a Ucrania, no nos quitarán nuestra independencia. No les daremos nada. Respondemos a cada ataque ruso en todas nuestras ciudades y comunidades", ha advertido.