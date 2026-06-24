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Millones de abejas invaden una ciudad de Texas tras volcar un camión con colmenas

El semirremolque transportaba alrededor de 400 colmenas cuando volcó al tomar una ruta equivocada. Las abejas tardarán días en desaparecer por completo de la zona.

Abejas.

Abejas. Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Millones de abejas escaparon en Orange, una zona rural de Texas que se encuentra al este de Houston, en la frontera con Luisiana. Todo ocurrió después de que un semirremolque que transportaba unas 400 colmenas volcara, según informó 'ABC News'.

En la mañana del domingo 21 de junio, los servicios de emergencia del condado de Orange cerraron varias carreteras de la zona y pidieron a los residentes que permanecieran en sus hogares mientras la Oficina del Sheriff del Condado de Orange y las agencias de asistencia trabajaban para descargar el remolque y recuperar el mayor número posible de colmenas.

No se han registrado picaduras de abejas ni heridos de gravedad. Las autoridades no han identificado al propietario de las colmenas.

La comunidad apícola acudió de inmediato a ayudar

Christie Ray, propietaria de Queen Bee Supply, una empresa local, explicó que voluntarios de tres o cuatro negocios apícolas de la zona acudieron al lugar del accidente para colaborar en las labores de rescate.

Entre quienes acudieron a ayudar se encontraba Chris Moore, propietario de Moore Honey, junto a su hijo y varios empleados. Sin embargo, Moore estima que solo sobrevivirá aproximadamente una cuarta parte de las 408 colmenas afectadas. Según explicó, el resultado dependerá en gran medida de cuántas abejas reina hayan logrado sobrevivir al accidente.

El impacto económico de una pérdida de esta magnitud puede ser considerable para cualquier explotación apícola, especialmente dependiendo del tamaño del colmenar. Moore señaló que el apicultor no solo pierde las colmenas, sino también los ingresos que estas podrían generar en el futuro. "Es una gran pérdida", dijo.

Accidentado al tomar un camino equivocado

Según Moore, las colmenas accidentadas apenas habían recorrido unos kilómetros en un trayecto con destino a Dakota del Norte cuando el conductor tomó un desvío equivocado y terminó en una zona residencial con calles estrechas. Al intentar realizar una curva cerrada, el remolque acabó volcando.

Es habitual que las grandes explotaciones apícolas transporten sus colmenas por distintos puntos del país para prestar servicios de polinización comercial en cultivos agrícolas, especialmente en estados como California, y para aprovechar las distintas temporadas de floración en el sur y el medio oeste destinadas a la producción de miel.

Apicultores locales han instalado cajas trampa para recuperar a los insectos restantes, aunque expertos advierten que podría llevar tiempo antes de que las abejas abandonen por completo la zona.

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