Mick Jagger, leyenda de los Rolling Stones, cumple 80 años con la misma energía de siempre

Un icono del rock está de celebración. Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, cumple 80 años. Son más de 60 años llenando estadios. Cumple años sin bajar el ritmo. Con la misma energía que siempre. Ahora prepara una nueva gira y nuevo álbum con los sus compañeros. El artista ha compartido una imagen juvenil en su cuenta de Instagram para celebrar su cumpleaños. Son ocho décadas tras muchos excesos y de conseguir combatir contra el coronavirus y una cirugía cardiaca.

Mick Jagger está más vivo que nunca y en seguida sacará nuevo disco. Una ola de cantantes y músicos han querido rendir homenaje al inmortal del 'rock and roll'. La cuenta oficial de Twitter de los Rolling Stones ha celebrado la fecha con una cariñosa felicitación acompañada de un vídeo de sus mejores momentos.

A sus 80 primaveras el músico ha planeado, según el 'The Daily Mirror', una celebración a lo grande en las instalaciones del Chelsea Physic Garden de Londres: un lugar fundado en 1673 con grandes terrenos que ahora gestiona una fundación benéfica, y con capacidad para albergar a 300 invitados. A la fiesta acudirán sus compañeros en los Stones, Keith Richards y Ronnie Wood. También estará también Bill Wyman -su bajista desde 1962 hasta 1993-, que recientemente colaboraba con el grupo en su próximo álbum, dedicado al fallecido batería Charlie Watts.

Décadas y décadas fascinando al mundo

Jagger ha comentado públicamente que al hacerte mayor "piensas más en el momento en el que te tocará (morir) que cuando eras joven". Sin embargo, la leyenda del rock mantiene su energía. Por el 60 aniversario de los Rolling Stones, la banda realizó una gira europea en 2022.

Nacido en Dartford (condado inglés de Kent), el 26 de julio de 1943, la pasión de Mick Jagger por la música empezó cuando era un adolescente que sacaba notas brillantes y que se matricularía en la prestigiosa London School Of Economics (LSE). Décadas y décadas después, el cantante sigue siendo una de las figuras más veneradas del rock.

Con los Rolling Stones, el cantante ha vendido más de 200 millones de discos y ha publicado 24 álbumes, el último, "GRRR" el pasado año. Entre su vitrina de premios se encuentran dos Grammys, álbumes como 'Beggars Banquet' (1968), 'Sticky Fingers' (1971) o 'Exile on Main St.' (1972). Como solista ha colaborado, entre otros, con gente como 'The Jacksons' en el sencillo 'State Of Schock' (1984), Tina Turner en "Live Aid" y con David Bowie en el videoclip 'Dancing in the street'.