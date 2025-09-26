Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Asesinan a tiros a Mia Molina, 'Top Model USA' en 2022

La modelo murió tiroteada y la policía investiga ahora las causa de su fallecimiento.

Mia Molina

Mia MolinaA3N

Rosario Miñano
Publicado:

Un tiroteo en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas, EEUU) acabó con la vida de la modelo Mia Molina. La chica, de 24 años, fue 'top model' y ha sido identificada como una de las víctimas mortales del tiroteo cuando era sorprendida en la furgoneta en la que viajaba.

La otra víctima es una chica de 27 años que se encontraba cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Además, otros dos hombres fueron heridos graves. Los hechos se produjeron el miércoles en la intersección de Montana Avenue y Raynor Street, en la ciudad norteamericana que hace frontera con México.

"Con gran pesar informamos el fallecimiento de Mia Molina, nuestra primera Top Model USA. Estamos profundamente entristecidos por la noticia y pedimos oraciones por la familia. Sabemos que estuvo involucrada en el tiroteo de hoy y no tenemos más detalles, pero entendemos que hay una investigación en curso. Pedimos respetuosamente que se respete este momento difícil. Vuela alto, mi hermosa ángel Mia", comparte en la red social Facebook la organización de El Paso Fashion Week.

Mía Molinaera conocida por haberse convertido en Top Model USA 2022 y había fundado una ONG que tenía como fin promover la adopción de perros.

Investigación abierta

El Departamento de Policía de El Paso ha abierto una investigación sobre el tiroteo que se produjo hace unos días. Pero por ahora no ha identificado a los autores del crimen ni se han realizado detenciones al respecto.

Otra de las incógnitas que tratan de averiguar -por ahora se desconoce- es si había relación entre los atacantes y las víctimas.

