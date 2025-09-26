Trump ordena implantar la pena de muerte en Washington DC y asegura que será otra de "sus medidas exitosas"

El presidente Donald Trump continua con su política contra el crimen en la ciudad de Washington DC, esto con el objetivo de convertirla en una de las localidades más seguras del mundo. En esta ocasión el mandatario ha ordenado la implantación, por completo, de la pena de muerte en la capital estadounidense.

Las encargadas de cumplir esta labor son la fiscal general, Pam Bondi, y la fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro. Así lo ordenaba Trump, firmando un memorando que busca "prevenir y castigar los crímenes más atroces" y advirtiendo de las amenazas y molestias a la seguridad publica en la capital de la nación.

Por ello, según indica el escrito y asegura Trump, Pirro y Bondi "aplicarán plenamente la ley federal con respecto a la pena capital en el Distrito de Columbia, solicitando la pena de muerte en todos los casos apropiados cuando, tras un examen completo de las pruebas y otra información relevante, los factores aplicables justifiquen la sentencia de muerte".

El presidente estadounidense anunciaba la medida en la Casa Blanca junto a la fiscal Bondi, la cual publicaba en su cuenta de la red social X el traslado a prisiones de máxima seguridad a los presos con penas conmutadas por el anterior gobernante del país, político Joe Biden.

En el post citado, Bondi afirmaba: "Hemos comenzado a transferir a los monstruos que Biden conmutó a prisiones de máxima seguridad, donde pasarán el resto de sus vidas en condiciones acordes con sus atroces crímenes", señalando las medidas tomadas por el demócrata como "una mancha en (el) sistema judicial" estadounidense.

Cabe destacar que Jeanine Pirro, exjueza y expresentadora de Fox News, obtuvo el puesto de fiscal del distrito de Columbia gracias a Trump, que fue el que la otorgó el cargo que posteriormente fue aprobado por el Senado. Quedando todo dentro de estas nuevas medidas que el presidente califica como "exitosas", pero que en muchas ocasiones crean bastante polémica y muchas dudas.

