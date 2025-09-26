Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una mujer se queda sin piernas y brazos tras el ataque de un perro

El pitbull pertenecía a un hombre que se encontraba en prisión, por lo que se había quedado bajo el cuidado de un conocido de la víctima.

Neila Gallego
Publicado:

Una mujer ha sufrido la amputación de brazos y piernas tras ser atacada por un perro. El animal había sido abandonado después de que su dueño fuera encarcelado. Los hechos han ocurrido en Oklahoma, Estados Unidos.

El ataque ocurrió en la ciudad natal de la víctima, Okmulgee, según 'NY Post'. La mujer, Janelle Scott, pasaba en bicicleta con su novio cuando un pitbull los sorprendió.

El perro la tiró de su bicicleta y se abalanzó sobre ella mientras su pareja intentaba defenderla. Durante la pelea, el perro atacó al novio, quien logró matarlo en defensa propia.

El pitbull pertenecía a un hombre que se encontraba en prisión, por lo que se había quedado bajo el cuidado de un conocido de la víctima. Según la Policía de Okmulgee, el pitbull vivía junto a otro perro en una caravana cercana.

"Para llegar a donde vive el amigo hay que atravesar un área boscosa. Creo que se trata de una caravana. Ella iba por allí cuando los perros salieron y la atacaron. Los conocía, y ellos también la conocían", ha dicho la madre de la víctima.

Al llegar los agentes, encontraron a la mujer con heridas graves y fue trasladada de urgencia al hospital donde permanece ingresada. En un primer momento se pensó que perdería solo un brazo, ya que el derecho estaba destrozado "hasta el hueso" y apenas sostenido por tendones.

La magnitud de los daños obligó a amputarle finalmente las cuatro extremidades el pasado viernes.

La familia creó en GoFundMe una página donde indican que podría necesitar nuevas intervenciones. La madre de la víctima asegura que su hija sigue luchando. "Sé que puede lograrlo porque somos mujeres fuertes. Estoy convencida de que saldrá adelante", ha dicho.

