Al menos dos muertos en las peores inundaciones de los últimos 50 años en Maryland, EEUU

Al menos dos personas han muerto en las inundaciones que han arrasado la ciudad de Ellicott en el estado de Maryland. Las peores inundaciones en más de 50 años han causado daños en al menos 25 edificios.

El ejecutivo del condado de Howard, Allan Kittleman, ha asegurado que la ciudad ha registrado daños similares a los que provocan los huracanes. Los quince centímetros de lluvia que registró la ciudad entre las 7 y las 9 de la noche del sábado equivale a las lluvias que se registran en un mes, ha apuntado.

"No habíamos visto tal devastación en el condado de Howard desde hacía más de 50 años", ha asegurado en unas declaraciones que ha recogido la cadena estadounidense CNN. "Hemos hablado con gente que no tuvo tiempo para prepararse (..) como en diez minutos y de repente toda la lluvia llegó", ha asegurado. "Esto muestra la fortaleza de la naturaleza. No la controlamos y tenemos que estar preparados.

Ellicott, una ciudad de más de 65.000 habitantes y situada a unos 30 kilómetros al oeste de Baltimore, es conocida por su centro histórico.