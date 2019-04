El look de Melania Trump para visitar las zonas afectadas por la tormenta tropical 'Harvey' causa revuelo

Los tacones que decidió calzar la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, al emprender su viaje a las zonas afectadas por el paso del huracán Harvey en el sur de Texas causaron gran revuelo, aunque cuando descendió del Air Force One cambió su atuendo y llevaba calzado deportivo.

Las críticas inundaron los medios y las redes tras las imágenes en las que podía verse a Melania, antes de partir hacia Texas, caminando por los jardines de la Casa Blanca con el pelo suelto, unos zapatos de salón con altos tacones, unos pantalones pitillo, gafas de aviador y una chaqueta "bomber" color caqui.

Medios como la cadena de televisión CNN o el periódico británico 'The Mirror', entre otras publicaciones, se hicieron eco de la elección de armario de Melania, quien sin embargo, llegó a la ciudad texana de Corpus Christi vestida con zapatillas deportivas, el cabello recogido en una coleta alta y una gorra azul de béisbol.

"La primera dama fue criticada por ponerse (unas gafas de) aviador y un par de tacones de aguja cuando empezó el viaje hoy", dice el artículo del diario de Londres, titulado "la ropa más inapropiada que se podía imaginar".

Ese medio británico tampoco ahorró las críticas al presidente de EEUU, Donald Trump, de quien dijo que "no lo hizo mucho mejor al ponerse unos pantalones de color crema que se parecían a los chinos de golf bajo su chubasquero".

La publicación estadounidense 'The Daily Beast' tituló directamente "Tacones de aguja", y se burló de la primera dama al sugerir que había "impermeabilizado" los zapatos antes de ir a Houston (Texas). "Para ser justos, son zapatos muy buenos, pero ¿son los tacones altos realmente el mejor calzado para visitar una zona que está experimentando inundaciones masivas?", se preguntó ese medio.

Ante la oleada de comentarios, también en las redes sociales, la oficina de la primera dama reaccionó y ella se cambió de ropa antes de poner pie en suelo texano. "Es triste que haya un desastre natural activo en Texas, y la gente se preocupe por sus zapatos", aseguraron a la cadena CNN desde el equipo de la primera dama.

Al llegar a Texas, Melania lució pelo recogido, una gorra azul marino de béisbol con la leyenda de FLOTUS, las siglas de "First Lady of the United States" ("Primera dama de los Estados Unidos"); una camisa blanca, pantalones negros pitillo y zapatillas de deporte también blancas.

Trump y su esposa se desplazaron a Texas para ver de primera mano las consecuencias del huracán Harvey, que tocó tierra el viernes por la noche en la costa texana con una fuerza de categoría 4 (en una escala en la que 5 es el máximo). Su primera parada es Corpus Christi, una ciudad de 320.000 habitantes, por donde entró el ciclón, en donde se han reunido con líderes locales y algunas de las organizaciones que han ayudado en las labores de rescate y reconstrucción, y posteriormente, viajarán a Austin.