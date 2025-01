Mel Gibson desata polémica al recomendar un antiparasitario de perros para curar el cáncer

El reconocido actor y director Mel Gibson, famoso por películas como Braveheart, se encuentra en el centro de la polémica debido a sus declaraciones. En el popular podcast de Joe Rogan, Gibson señaló que el uso de unos medicamentos podía tratar el cáncer, generando controversia por su falta de rigor científico.

Durante su conversación con Joe Rogan, que cuenta con más de 19 millones de suscriptores en Youtube, Gibson habló sobre un estudio del doctor Brian Wojciechowski, en el cual se examinan las posibles propiedades anticancerígenas del fenbendazol. Este fármaco, definido oficialmente por la Agencia Española del Medicamento como un "antiparasitario de amplio espectro para el tratamiento de infestaciones causadas por nematodos gastrointestinales y cestodos en perros", ha sido objeto de especulación por su aparente eficacia en ensayos de laboratorio.

Sin embargo, Gibson afirmó que tres conocidos suyos, con cáncer en etapa avanzada, lograron una recuperación completa tras consumir fenbendazol, ivermectina y otras sustancias no especificadas. "No creo que exista algo que afecte a la humanidad y no tenga una cura natural. Tengo tres amigos que estaban en estadio cuatro de cáncer. Ahora, ninguno lo tiene, y tomaron ivermectina, fenbendazol y otras cosas", declaró el actor. La ivermectina, un medicamento aprobado para el tratamiento de infecciones parasitarias, ya fue en el pasado objeto de controversia por su uso fuera de indicaciones médicas, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

Opinión sobre los incendios en California

Hace tan solo unos días, el famoso director también fue objeto de polémica por sus declaraciones sobre los incendios que están asolando Los Ángeles. En una entrevista con Fox News, Gibson también comentó sobre los incendios que destruyeron su mansión, valorada en 14,5 millones de dólares, en Palisades, una exclusiva zona de Los Ángeles. El actor lamentó por la pérdida de su hogar, pero sus declaraciones tomaron un giro polémico en el momento en el que cuestionó las circunstancias en torno a los incendios.

"Me pareció bastante oportuno que no hubiera agua suficiente para los camiones de bomberos. Las condiciones del viento eran perfectas, y parece que había personas preparadas para iniciar incendios", señaló Gibson. El actor sugirió la posibilidad de que los incendios pudieran haber sido intencionales, vinculados a intereses económicos en los que se buscaría transformar la zona en áreas de alta densidad residencial. "¿Para qué podría ser? ¿Qué quieren? ¿Que el estado (de California) quede vacío? No lo sé", concluyó.

