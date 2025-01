Los bomberos luchan contra nuevos incendios sin haber podido contener los antiguos

Muchos de los nuevos incendios fueron controlados, aunque los dos más grandes, los de Eaton y Palisades, estaban lejos de ser contenidos y arrasaban con maleza y los restos de barrios quemados. Las autoridades advirtieron que podría llevar semanas, o incluso más tiempo, extinguir por completo esos fuegos. El Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles advirtió que la región "aún no está fuera de peligro".

Aunque los vientos no fueron tan fuertes como se pronosticó el martes, se espera que aumenten durante el miércoles 15. La advertencia de situación particularmente peligrosa estará vigente desde las 3 a.m. hasta las 15:00 horas del miércoles para algunas partes de los condados de Ventura y Los Ángeles. El incendio de Palisades arrasó la zona de Pacific Palisades y dañó o destruyó alrededor de 5.000 estructuras. Los residentes aún no pueden volver a entrar en la zona y el incendio está contenido en un 18 por ciento. También se ha anunciado la detención de tres pirómanos.

Medidas para prevenir la especulación inmobiliaria

El gobernador de California, Gavin Newsom, y miembros del Consejo Municipal de Los Ángeles tomaron medidas para prevenir la especulación inmobiliaria y los desalojos, a medida que aumentan las preocupaciones de que los devastadores incendios forestales empeorarán la escasez de viviendas en la ciudad.

Newsom, uno de los políticos demócratas más populares del país y futurible candidato presidencial en 2028, emitió una orden ejecutiva que pretende limitar la especulación sobre propiedades en áreas donde los incendios destruyeron o dañaron viviendas. Una concejal, Eunisses Hernández, dijo más tarde que había presentado una moción que solicitaba una moratoria de un año sobre ciertos tipos de desalojos en los vecindarios afectados por los incendios.

En cuanto a víctimas mortales, se cree que una novena persona murió en el incendio de Palisades, según la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles. La oficina también determinó que uno de los cadáveres recuperados del incendio de Eaton no correspondía a un ser humano, por lo que el número de muertos de ese incendio es de 16.

El número total de fallecidos sigue siendo de 25. El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura dijo que el incendio de Auto, que se desató el lunes por la noche, ahora estaba contenido en un 47 por ciento. Los funcionarios dijeron que el incendio no se había movido más allá de su área anterior y que los bomberos se habían beneficiado el martes de una mayor humedad y vientos del oeste.

