May apela a los británicos a sacar adelante el acuerdo alcanzado con Bruselas sobre el Brexit en una carta abierta

La primera ministra británica, Theresa May, ha apelado a los británicos para sacar adelante el acuerdo marco alcanzado con Bruselas para regular el Brexit en una dramática carta abierta a la nación publicada este domingo.

En la carta, May asegura que hará campaña "de todo corazón" para lograr que el acuerdo sea aprobado por el Parlamento británico. "Será un acuerdo en pro de nuestro interés nacional, un acuerdo que funcione para el país entero y para toda su gente, votase o no por el Brexit", argumenta May.

Por otro lado, May ha asegurado que la solución negociada para garantizar a España que tendrá derecho a veto en los acuerdos que afecten a Gibraltar no cambia en nada la posición británica en cuanto a que defenderá su soberanía sobre el Peñón y que cuando negocie con la Unión Europea lo hará para "toda la familia de Reino Unido, incluido Gibraltar". "Que nadie lo dude, Reino Unido negociará en el futuro por todo Reino Unido, incluido Gibraltar", ha apostillado en rueda de prensa desde Bruselas tras la aprobación del Acuerdo de Salida de Reino Unido de la UE por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho.

Además May ha subrayado que con este pacto, su país recupera su soberanía en cuestión de control de fronteras, de presupuesto y de legislación y ha vaticinado un "futuro brillante" para la UE.

Así, May ha destacado que con este acuerdo "pone fin al libre movimiento" de personas, devuelve el control de fronteras; "podremos gastar el dinero de los contribuyentes conforme a nuestros criterios" porque se recupera el "control de nuestro dinero"; y Reino Unido recupera el control de las leyes con la separación de la normativa comunitaria y la británica.

May también se ha referido al éxito que supone mantener la unidad territorial de Reino Unido y evitar sin embargo una "frontera dura" en Irlanda del Norte.

"Este acuerdo es el resultado de un largo difícil proceso de negociación. Mucha gente dijo que sería imposible, pero yo lo rechacé desde el principio", ha apuntado May, que ha destacado que el pacto permite una relación cercana "con nuestros amigos y vecinos", "una relación más cercana (con la UE) que la de ningún otro país".