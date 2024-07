"No más olé": El presidente de Colombia firma la ley con la que se prohíben las corridas de toros

Colombia aprobó el pasado mayo una ley que prohíbe las corridas de toros en todo el país. Se aprobó con 93 votos a favor y 2 en contra. Se prohíbe con ello también otros tipos de "entretenimiento con animales" como es el rejoneo, novilladas y becerradas. Este pasado lunes el presidente del país, Gustavo Petro, ha dado luz verde a la ley.

Esta nueva normativa no erradicará de un día para otro las corridas, sino que se ha diseñado un programa que consiste en un periodo de transición de tres años con reconversión económica de los afectados. Esto quiere decir que hasta 2027 no comenzará a regir. El presidente informaba que "se necesita un plan concreto, no retórico, donde las personas que se han ligado a este tipo de vida de las corridas de toros, puedan encontrar un desarrollo laboral, profesional, con dignidad en la vida".

Colombia era uno de los países de Latinoamérica que permitían las corridas de toros. Los otros países son Venezuela, Perú, México y Ecuador. En el resto del mundo también se permiten en España, Portugal y Francia.

El jefe del Estado, tras firmar la ley, en un acto que tuvo lugar en la plaza de toros de bogotana de La Santamaría, declaró que "este proyecto ha tenido una serie de enemigos, de contradictores poderosos, muy poderosos, que han frenado su desarrollo una y otra vez" alegó y señaló que la plaza de toros donde se encontraban, se transformaría en un espacio para la cultura y los deportes. Antes de que se firmara la ley antitaurina varios grupos musicales se presentaron en la Santamaría para reafirmar que el escenario se usara para expresiones artísticas. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que su administración iniciará un proceso de transformación de la plaza de toros.

En 'Caracol Radio', Petro alegó que "si se destruye la naturaleza se acaba la humanidad se acaba la humanidad. No puede la justicia decirle al mundo que es cultura matar por diversión a los seres vivientes". Esa cultura nos llevaría a que si nos divertimos matando al animal, entonces nos divertiremos matando a los seres humanos".

"La ley es avanzar en la defensa de la vida"

La ley aprobada este pasado mayo, la califica Petro como "un paso más para avanzar en la defensa de la vida" que considera que es una de las banderas de su Gobierno y "que relaciona con los cambios que se deben dar en los países para hacerle frente al cambio climático".

"Una lucha larga, no tiene que ser tan largo, porque si esta lucha no vence, quienes perecen no son solo los animales, sino también los seres humanos". Asegura que para cambiar la catástrofe climática, "es preciso cambiar nuestra mentalidad" para que se "respete la vida humana o natural, que se respete las culturas diferentes, que respete la vida en general, los árboles, el planeta y habrá que cambiar tecnologías y consumos y modos de producción, además de las relaciones sociales", sentencia.

