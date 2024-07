Mary de Dinamarca sufre un accidente por una moto durante su viaje a Groenlandia

Los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary Donaldson, han hecho su primer viaje oficial a Groenlandia junto a sus hijos menores, los mellizos Vicent y Josephine. Durante el viaje, Mary de Dinamarca ha vivido un accidente que terminó en un susto.

La familia se encontraba visitando la capital Nuuk, donde fueron recibidos por una gran multitud de ciudadanos. En aquel momento nadie se esperaba que una moto le golpeara por la espalda haciendo que perdiera el equilibrio.

El suceso tuvo lugar el pasado 4 de julio. En mitad de sus saludos, un vehículo de dos ruedas que no iba demasiado rápido la golpeó provocando que perdiera el equilibrio, aunque no se cayó al suelo. Afortunadamente, el accidente no provocó heridos. Los escoltas de Mary de Dinamarca confirmaron rápidamente que se encontraba bien.

En las imágenes, publicadas por el medio 'Ekstra Bladet', se puede ver como la motocicleta golpea a la Reina en medio de una aglomeración de personas.

El accidente no tuvo consecuencias. Los escoltas, tras confirmar el estado de la Reina, se dirigió al conductor y le pidió que diese la vuelta para continuar saludando a los presentes en el lugar.

Reyes de Dinamarca tras la abdicación de Margarita II

Federico X y Mary Donaldson se convirtieron hace menos de un año en reyes de Dinamarca después de que la reina Margarita II abdicase. La monarca, de 83 años puso así fin a un reinado que comenzó en 1972 y que abandonará el próximo 14 de enero, justo el mismo día que accedió al trono, pero hace 52 años.

El nuevo monarca mostró su deseo de ejercer como aglutinador de todo el país. "Mi madre ha sido, como pocos, una con su reino. Espero ser un rey unificador", dijo el día de su coronación. Asimismo, a asegurado en alguna ocasión que "no quiero encerrarme en una fortaleza. Quiero ser yo mismo, un ser humano". Prueba de eso es que ha participado en una expedición de esquí de cuatro meses por Groenlandia en el año 2000. Ha sido hospitalizado en varias ocasiones por accidentes de trineo y moto. Su afición por la velocidad hizo que la prensa le apodase como el “príncipe Turbo”. Incluso estuvo involucrado en su juventud en un accidente de tráfico. Unos años en los que el heredero se hizo varios tatuajes e incluso llegó a actuar como DJ en una emisora.

Mary de Dinamarca, la princesa María, creció en la isla de Tasmania y trabajaba como abogada cuando la pareja se conoció en 2000, en un bar de Sydney durante los Juegos Olímpicos. Algunos los consideran representantes de los valores modernos y han tratado de dar a sus cuatro hijos -una hija, un hijo y unos gemelos- una educación lo más normal posible, enviándolos principalmente a escuelas públicas.

