María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, sobre la postura del Gobierno: "El silencio se convierte en complicidad"

Detenciones, movilizaciones e incluso apagones de luz que afectan a todo el país. La situación en Venezuela es cada vez más complicada. La política está patas arriba ante la sospecha de tongo electoral debido a una victoria de Nicolás Maduro que se considera sospechosa. Al otro lado de la balanza: una oposición liderada por María Corina Machado.

Es la persona que ha conseguido el gran hito de unir a la oposición política venezolana y dar esperanza del cambio a miles de venezolanos. Desde un lugar que no se ha podido desvelar debido a su seguridad, María Corina ha dado una entrevista para Espejo Público y ante la atenta vigilancia de Maduro, que la quiere entre rejas, ha hablado de la situación del país y cómo está viviendo la reclusión a causa de esa persecución de Maduro.

"Todavía no sé si he procesado este último mes en mi vida, porque estoy acostumbrada a estar rodeada de miles de personas y ahora he pasado a estar sola. Estoy trabajando mucho, pero también en una dinámica nueva", explica y asegura que en estos tiempos lo que siente es "orgullo y satisfacción por lo que hicimos y dolor por lo que estamos enfrentando: la represión de un régimen".

Esa represión del régimen de Nicolás Maduro se traduce en cifras. Cifras que María Corina califica como "aterradoras". "Son tan frías a veces que tapan la realidad humana detrás de cada una de ellas". Concretamente, señala que ya son "150 niños secuestraos, presos y separados de sus padres". "Hay una niña que era músico de la orquesta sinfónica que se la llevaron de la calle porque estaba protestando", relata la líder que también señala las historias detrás de mujeres, hombres y niños. "Han sido obligados a grabar vídeos alabando a Maduro, es una cosa monstruosa", alega.

¿Será Edmundo González investido?

La líder de la oposición venezolana reconoce que "hay muchas razones para tener miedo, porque el régimen es brutal", pero también hace balance de los éxitos que considera que han cosechado: "Tenemos que evaluar objetivamente lo que hemos logrado. Hace un año y medio, Venezuela se veía como un país gris, sin futuro y sin fuerzas, la gente estaba desconectada de la política, defraudada, no veían esperanzas...", pero "ganamos por paliza, decían que era imposible demostrar la victoria y más de un millón de venezolanos montamos una organización y proceso para tener las actas digitalizadas en 24 horas".

"El mundo entero sabe que Edmundo es el presidente electo, esto es una victoria, ahora nos toca cobrarla y que el régimen lo reconozca". Cuenta que irán a "un proceso negociación que va a terminar con la proclamación de Edmundo González como presidente". "Nadie sabe cuántos días va a tomar, pero los venezolanos no nos vamos a rendir, esto no tiene vuelta atrás", sentencia.

"Esperamos mucho de España"

María Corina Machado ha hablado sobre la reacción de España ante los resultados electorales y las actas escondidas. Sobre todo, también hace referencia a las conexiones del expresidente José Luis Zapatero con Nicolás Maduro. "No lo conozco, y me sorprende que a más de un mes de la elección, creo que es el único invitado de Maduro que no ha dicho ninguna palabra de lo que vio aquí y seguramente vio mucho".

Machado es clara y señala que no es tiempo para la neutralidad: "No hay espacio a la indiferencia, neutralidad o alegar ignorancia, todo el mundo sabe lo que pasó el 28 de julio y lo que ha hecho Maduro". "No hay espacio para el silencio porque se convierte en complicidad", declara.

Respecto a la relación con España y cómo el Gobierno ha reaccionado a las elecciones, Machado asegura que esperan mucho de España: "Es un país que ha sido y aspira a seguir siendo el vínculo de Europa con Latinoamérica", explica. "En estos momentos, hay cientos de miles de venezolanos en España y españoles en Venezuela, por tanto es un problema político te interior y no solo se exterior".

"Es inconcebible que un Gobierno democrático de occidente pretendan que en Venezuela se establezcan unos estándares que no aceptarían en su país, cuando un candidato gana de manera avasallante y lo demuestra, acto seguido es presidente electo y el presidente electo se reconoce", alega.

Críticas a Maduro

Venezuela está viviendo algunas situaciones de apagones generales y esto ha sido achacado por parte de Maduro a la oposición de Machado. "Nos acusan de todo: si llueve porque llueve, si hay sequía porque hay seguía. Es algo tan desgastado... Maduro ha perdido completamente el contacto con la realidad, hay una negación absoluta de la realidad y de lo que está pasando". Explica que "cuando esto comienza a pasar en los sistemas totalitaroios, es un reflejo inequívoco de que hay un proceso de descalabro interno". "Maduro se ha atrincherado y le queda en su entorno un alto cargo militar".

Una madre sin poder abrazas a sus hijos

Debido a la amenaza que cae sobre María Corina de encarcelación, la líder no puede ver a sus hijos. Preguntada sobre ello, cuenta que los vio en Navidad, que estuvieron pocos días juntos y que no sabe cuándo los volverá a abrazar. "Estoy muy cerca de ellos en todos los instantes de mi vida, al final son la razón de hacer lo que hacemos". Sin embargo, sí que cuenta que siente culpa en algunos aspectos: "Son muchos años lejos, ellos no se querían ir y yo los obligué a irse. Mis hijos se graduaron fuera y ser la única madre que no está en el acto de graduación es algo que no se perdona nunca".

"La mamá de Venezuela"

En un mitin, la líder de la oposición recibió el mote de "la mamá de Venezuela". "Me impactó mucho cuando lo vi la primera vez escrito, en un acto enorme con miles de personas". Cuenta que, normalmente, el presupuesto que ellos tenían para elaborar ese tipo de actos no era muy grande pero que le lanzaban cosas al coche y pidió que le lanzaran un cartel con esa frase escrita. "Lo puse en mi oficina y cada vez que entraba, me acordaba lo que sentimos las mujeres y madres de Venezuela".

