Un grupo de "individuos no identificados" secuestran a una periodista norteamericana en Irak

Una reportera extranjera fue secuestrada este martes en Irak por autores aún no identificados, según informó el Ministerio del Interior, que indicó además que las fuerzas de seguridad trabajan para conseguir su liberación tras la detención de uno de los presuntos implicados.

En un comunicado, el Ministerio señaló que "esta noche una periodista extranjera fue raptada por individuos desconocidos", y precisó que las fuerzas de seguridad pusieron en marcha de inmediato un operativo para capturar a los responsables. La actuación se llevó a cabo con base en información precisa y mediante intensas labores sobre el terreno, con seguimiento de los movimientos de los secuestradores.

Durante el dispositivo, los agentes lograron interceptar un vehículo utilizado por los sospechosos, el cual volcó cuando intentaba huir, lo que permitió arrestar a uno de ellos, según la nota oficial. Aunque las autoridades no revelaron la identidad de la víctima, una fuente del Ministerio citada por EFE indicó que se trata de una ciudadana estadounidense, secuestrada en una zona situada aproximadamente a un kilómetro de la Zona Verde, en el centro de Bagdad.

Por su parte, el medio 'Al Monitor' apunta a que la periodista podría ser la colaboradora independiente estadounidense Shelley Kittleson, quien ha trabajado en varias ocasiones con ese portal. El Ministerio subrayó que continúan los esfuerzos para localizar al resto de implicados, liberar a la periodista y aplicar las medidas legales correspondientes contra todos los responsables de este delito, conforme a la legislación vigente.

Asimismo, agregó que la investigación sigue en curso con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias del secuestro, y que se ofrecerá más información en cuanto esté disponible. Cabe recordar que en 2023 la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov fue secuestrada en un café de Bagdad y permaneció retenida durante 903 días por la milicia proiraní Kataib Hizbulá, hasta su liberación tras un acuerdo negociado por Estados Unidos.

En su última actualización, hace dos días, la embajada estadounidense en Irak reiteró que sus ciudadanos deben abandonar el país de inmediato, advirtiendo que quienes decidan permanecer allí afrontan un riesgo considerable. Este episodio se produce en el contexto del actual conflicto impulsado por Estados Unidos e Israel contra Irán, en el que diversas milicias proiraníes integradas en las Fuerzas de Movilización Popular, entre ellas Kataib Hizbulá, han lanzado ataques con drones y cohetes contra objetivos militares y diplomáticos estadounidenses en Irak. Como respuesta, Washington ha llevado a cabo bombardeos contra posiciones de estos grupos armados.

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