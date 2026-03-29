Emotiva despedida a Ali Shoeib, uno de los periodistas asesinados en un bombardeo israelí en Líbano

El entierro del periodista libanés Ali Shoeib ha estado marcado este domingo por escenas de rabia y dolor, en medio de la indignación por su muerte en un ataque atribuido al ejército de Israel. Shoeib, conocido corresponsal de guerra, fue uno de los tres periodistas asesinados este sábado en el sur del Líbano, según la información difundida por las autoridades y medios locales.

Israel sostiene que el reportero era un agente de inteligencia de Hizbulá, aunque no ha presentado públicamente pruebas concluyentes de esa acusación. El Ejército israelí también ha rechazado detallar la supuesta vinculación del periodista con el grupo chií libanés, en una versión que ha aumentado la controversia en torno al ataque.

La muerte de Shoeib se produce en un momento en que Israel mantiene sus operaciones militares en varios frentes. Este mismo domingo, las fuerzas israelíes bombardearon las oficinas de una televisión catarí en Teherán, dentro de una ofensiva que continúa también sobre Líbano e Irán.

El portavoz del Ejército israelí ha afirmado además que las fuerzas armadas están "a días2 de completar sus objetivos principales sobre la capacidad iraní de producción de armamento, aunque insistió en que la campaña no ha terminado. Según dijo, siguen activos otros objetivos vinculados al programa nuclear iraní, a su arsenal de misiles balísticos y a sus centros de mando.

Mientras tanto, en el Líbano, el entierro de Shoeib se convirtió en un símbolo del impacto humano de la guerra sobre la prensa. Entre lágrimas y gritos de indignación, familiares, compañeros y allegados despidieron a un periodista veterano al que muchos conocían por su cobertura del conflicto desde el terreno.

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