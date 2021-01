La logística, la falta de personal o de congeladores desaceleran el ritmo de vacunación contra el coronavirus

Los países de la Unión Europea ya han comenzado a recibir las dosis de la vacuna de 'Pfizer' contra el coronavirus y en breve recibirán las dosis de 'Moderna'. La vacuna era un buen aliado para empezar a poner fin a la pandemia, pero el ritmo de vacunación es más lento de lo esperado.

Una trabajadora de 39 años de una residencia de mayores ha sido la primera persona en recibir la vacuna en los Países Bajos, ella asegura que así se siente "tranquila" y quiere "trabajar con garantías" a sabiendas de que a las personas que cuida "están a salvo conmigo".

Ante el lento ritmo de vacunación, el primer ministro se ha excusado, diciendo que pensaba que la vacuna de Oxford llegaría antes y que no estaban preparados para mantener los sistemas de ultracongelación. Aseguran que si no echan mano de otros sectores que ayuden en la campaña de vacunación, no se podrá a toda la población.

Un total de 130 millones de dosis de vacunas son para Alemania, suficientes para vacunar a tres cuartas partes de la población alemana. En el mes de febrero recibirán 5,3 millones de dosis de Pfizer. También recibirán 2 millones de dosis de la vacuna de Moderna en este primer trimestre.

El ministro de Sanidad alemán se defiende de las críticas de lentitud del proceso de vacunación y dice que entiende que la gente pida más rapidez pero hay que entender que no se producen ni hay dosis suficientes. El ministro alemán,

Jens Spahn, asegura que el país cuenta con una ventaja: "preferimos tener las estructuras y no todas las dosis" a "tener dosis suficientes y no tener infraestructuras para administrarlas".

En Italia hay más de 8.000 personas que participan en la campaña de vacunación contra el coronavirus, entre las que se encuentra médicos, pediatras y personal voluntario que quiere ayudar en este proceso.